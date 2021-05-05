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CHP'li Altay'dan AK Parti'ye video yanıtı: Z kuşağının aklını küçümsemektir

05.05.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti'nin 'Yalan Üretim Merkezi' başlığıyla paylaştığı video hakkında açıklama yaptı. Altay, "O video Z kuşağının aklını küçümsemektir" dedi.

CHP'li Altay'dan AK Parti'ye video yanıtı: Z kuşağının aklını küçümsemektir

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "O video özellikle Z kuşağının aklını küçüksemektir. Bitmişliğin tükenmişliğin halidir. Erdoğan’ın yalanlarıyla ilgili söylenecek o kadar çok şey var ki. Başta Z kuşağı olmak üzere milletin aklını küçümsemektir" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den CHP'ye video animasyonlu gönderme: Yalan Üretim MerkeziAK Parti'den CHP'ye video animasyonlu gönderme: Yalan Üretim Merkezi

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından ’Yalan Üretim Merkezi’ başlıklı bir video animasyon paylaşılırken, söz konusu videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’a bir yalan makinasının tanıtımı yapılıyor ve tekrar edilen söylemlerle CHP’ye göndermede bulunuluyordu.

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AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP

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