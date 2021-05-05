CHP'li Altay'dan AK Parti'ye video yanıtı: Z kuşağının aklını küçümsemektir

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "O video özellikle Z kuşağının aklını küçüksemektir. Bitmişliğin tükenmişliğin halidir. Erdoğan’ın yalanlarıyla ilgili söylenecek o kadar çok şey var ki. Başta Z kuşağı olmak üzere milletin aklını küçümsemektir" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından ’Yalan Üretim Merkezi’ başlıklı bir video animasyon paylaşılırken, söz konusu videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’a bir yalan makinasının tanıtımı yapılıyor ve tekrar edilen söylemlerle CHP’ye göndermede bulunuluyordu.

