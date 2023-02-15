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  4. CHP'li başkan adayının eşi ve 2 çocuğundan acı haber! Enkaz altında can verdiler

CHP'li başkan adayının eşi ve 2 çocuğundan acı haber! Enkaz altında can verdiler

15.02.2023 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Eda Apartmanı enkazında kalan son seçimde CHP'nin İskenderun Belediye Başkan adayı olan Dr. Yılmaz Şahutoğlu’nun eşi Cavide ile ikiz çocukları Deniz ve Zeynep Şahutoğlu'nun cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazelerin yarın Samandağ ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

CHP'li başkan adayının eşi ve 2 çocuğundan acı haber! Enkaz altında can verdiler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. İskenderun ilçesinde ilk depremde Eda Apartmanı 15'inci saniyesinde yıkıldı. Son belediye başkanlığı seçiminde CHP’den İskenderun Belediye Başkan adayı olan Dr. Yılmaz Şahutoğlu'un toplantı nedeniyle il dışında olduğu sırada meydana gelen depremde eşi Cavide ile ikiz çocukları Deniz ve Zeynep Şahutoğlu de enkaz altında kaldı.

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Günler süren endişeli bekleyişin ardından anne ve 2 çocuğundan acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri depremin 10'uncu gününde anne ile 2 çocuğun cansız bedenlerini enkazdan çıkardı.

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Anne Cavide ile ikiz kardeşler Deniz ve Zeynep Şahutoğlu'nun yarın Samandağ ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)

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