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CHP'li Belediye Başkanı'nın makamında dinleme cihazı bulundu

23.02.2021 17:41 | Son Güncelleme:
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CHP'li Belediye Başkanı'nın makamında dinleme cihazı bulundu

Denizli’de CHP’li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’in makam odasında ‘böcek’ şeklinde tabir edilen dinleme cihazı bulundu. Olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Başkan Kepenek "Bunu yapan zavallılara sesleniyorum. Ben sesimi tüm Honaz’a ve Türkiye’ye duyurdum. Sizin dinlemenizden ayrıca gurur duydum." ifadelerini kullandı.

Honaz ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, makam odasında iç hat telefonu içerisinde yerleştirilmiş ‘böcek’ şeklinde tabir edilen dinleme cihazı bulunduğunu duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medya hesabı üzerinden dinleme cihazının fotoğrafını paylaşan Başkan Kepenek’in açıklaması ise şöyle;

“Ahlaksızsınız, şerefsizsiniz, zavallısınız. Bugün makam odasında yaptırdığımız böcek taramasında iç hat telefonunun içine gizlenmiş dinleme cihazı bulunmuştur. Bunu yapan zavallılara sesleniyorum. Ben sesimi tüm Honaz’a ve Türkiye’ye duyurdum. Sizin dinlemenizden ayrıca gurur duydum. Umarım iyi bir şeyler öğrenmişsinizdir. Çünkü buna ihtiyacınız var. Bunlar FETÖ’den öğrendiğiniz yöntemler. Bu bize değer katar.”

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(İHA)

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