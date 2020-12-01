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CHP’li belediyenin 'direkli' parkına tepki yağıyor

01.12.2020 09:21 | Son Güncelleme:
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CHP’li belediyenin 'direkli' parkına tepki yağıyor

Edirne Belediyesi’nin, Tunca Nehri kıyısında yaklaşık 50 dönümlük bir alanda gerçekleştirdiği park projesine çevrecilerden tepki yağıyor. Projenin başında uygulanan beton bisiklet yollarının tepki sonrası bir gecede sökülmesinin ardından şimdi de parka dikilen 150'ye yakın aydınlatma direğine çevreciler sert tepki gösterdi.

Edirne Valiliği'nin koordinasyonunda ve DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nden alınan izinlerle aynı zamanda taşkın sahası da olan Tunca Nehri kıyısı alanında Edirne Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu projeye, çevrecilerden tepki geldi. Projenin başında yapılan beton bisiklet yollarının tepkiler sonrası bir gecede söküldüğünü hatırlatan çevre gönüllüleri, şimdi de söz konusu parkta dikilen 150’ye yakın aydınlatma direğine bir anlam veremediklerini belirtti.

"BURADA YENİDEN BİR DOĞA FACİASI YAŞANMASINA YOL AÇILDI"

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, "2020'nin ccak ayında başlayan bu rekreasyon projesinde önce bir beton yol yapıldı ama 5 ay sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden bu beton yol sökülüp atıldı. Şimdi gördüğünüz gibi 150'ye yakın aydınlatma direği dikilerek, burada yeniden bir doğa faciasının yaşanmasına yol açıldı. Hangi amaçla bu 150’ye yakın direk buraya dikildi. Burası bir kıyı doğal ortam bir habitat var burada bizim dışımızda da canlılar var. Böceği, kelebeği var, bitkisi var. Böyle bir projenin buraya yapılması son derece yanlış, bu kadar bir alanı aydınlatmak için 150 tane direğin hiçbir anlamı yok" dedi.

"PAHALI MALZEMELERE HARCANAN PARA ÇÖPE GİTTİ"

Taşkın sahasına lüzumsuz masraf edilmesine tepki gösteren Eren, "Buraya yürüyüş yolu yapılmasına da gerek yoktu. Gereksiz yere pahalı malzemeler kullanılarak bir çalışma yapıldı ve hepsi çöpe gitti. Şu anda kamu zararı olarak geçti. Burası aynı zamanda da taşkın sahası, taşkın sahasına çivi bile çakamazsınız. Burayı bir sel aldığı zaman bu zararın hesabını kim verecek" diyerek, yapılan yanlışlığı dile getirdi.

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"EDİRNE BELEDİYESİ'NDE KİMSEYE SORMAK YOK, MÜNASİP GÖRMEK VAR"

Bazı çevrecilerin bir takım notlar hazırlayarak, söz konusu parka bıraktığını hatırlatan Eren, “Bırakılmaya devam edebilir. Çünkü insanlar buraya tepkili, burayı kim görse, bu çirkinliği herhalde itiraz etmeden duramaz. Halka sormak yok, sivil toplum örgütlerine sormak yok. Burada bilgi kaynağımız üniversite var onlara sormak yok. Sadece münasip görmek var. Sadece proje yapan şirketlerle birlikte çalışmak var. Belediyenin çalışma yöntemi bu olduğu sürece Edirne bu yıkımlardan, bu yanlışlardan, bu kamu zararlarından asla kurtulamaz” diye konuştu.

'BU TARİHİ ŞEHRE YAKIŞTI MI BURASI'

Bazı çevreciler, ‘direkli park’ olarak adlandırdıkları alana hazırladıkları yazıları bırakarak kamuoyu dikkatini çekmeye çalışıyor. Bazı yazılarda, "Park nedir? Halkın gezip hava alması için düzenlenmiş ağaçlı ve çiçekli bahçe (Türkçe sözlük)’, ‘Tunca kenarındaki park nedir? Halkın ve arabaların gezip hava alması için düzenlenmiş ağaçlı direkli bahçe" şeklinde dikkat çekici ifadeler yer alıyor. Bazı yazılarda ise “Bu tarihi şehre yakıştı mı burası? (Tunca köprüsü)” yazısı bulunuyor.

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"GÖRÜNTÜ HİÇ HOŞ DEĞİL"

Öte yandan, parkta yürüyüş yapan bazı vatandaşlar da aydınlatma direği sayısının çok olmasına anlam veremediğini belirterek, “Bilmiyoruz neden bu kadar elektrik direği yapıldığını. Çok fazla, gerçekten çok aşırı, hiç hoş değil gerçekten görüntü ama bir sormak lazım nedenini, ‘neden bu kadar elektrik direği’ diye” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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