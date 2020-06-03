CHP'li belediyeye yolsuzluk ve rüşvet suçlaması! İçişleri harekete geçti

Yıldıray Sapan, 21 Mayıs günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek, ''Kılıçdaroğlu haftalardır AK Partili belediyenin 500 bin TL rüşvet aldığını konuşuyor. Fakat Kumluca Belediyesi'nin aldığı iddia edilen 2 milyon TL'den hiç söz etmiyor. KK'ya bir Rus atasözünü hatırlatayım; Eviniz camdan ise başkasının evini taşlamayın" dedi. Yıldıray Sapan, paylaşımında Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nu da etiketledi. MÜFETTİŞLER ANTALYA'DA



İçişleri Bakanlığı, Sapan'ın bu paylaşımındaki iddiaların, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve birçok kişi tarafından sosyal medyada gündeme getirilmesi üzerine inceleme başlattı. Bakanlığın söz konusu iddiaları incelemek üzere görevlendirdiği müfettişler Antalya'ya geldi. 2 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASI



Yaklaşık 2- 2.5 aydır Kumluca Belediyesi ile ilgili hem sosyal hem de yerel medyada bazı iddialar yer aldığını belirten Yıldıray Sapan, ''Bu böyle devam ederken Kılıçdaroğlu'nun Serik'te sözde rüşvetle ilgili irdelemek istediği bir konu vardı. Şimdi Yalova'da 22 milyon liralık rüşvet konusu, tutuklu belediye başkanı ve yardımcıları var. Sinan Aygün'ün, Ankara Belediyesi'nden kendisinden rüşvet istendiğine dair birtakım iddialar var. Kumluca Belediyesi'nde hem imar hem doğrudan temin ve diğer başka yollarla yolsuzluklar yapıldığı, 2 milyon liraya yakın rüşvetler alındığı iddiaları dolandı" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendi evini temizlemeden bir başkasının evine taş atmasının kendisine dokunduğunu belirten Sapan, ''Gönül isterdi ki Kılıçdaroğlu sayın Cumhurbaşkanına gidip, 'Bu kanayan bir yaradır, bu para yöneten kişilerin bazılarının zaman zaman tenezzül ettiği bir olaydır. Gelin bunu birlikte çözelim, rüşvete birlikte parmak basalım. 'Ne sizin rüşvetçiniz ne benim rüşvetçim iyidir' kavramına prim kazandırmayalım. Buradan birlikte hareket edelim' demesiydi. Ama bunu demediği gibi 'Senin rüşvetçin kaka, benim rüşvetçim iyidir' mantalitesini seçmiştir. Ben buna karşıyım" dedi. MÜFETTİŞLERE İFADE VERDİ



Bu konuların üstünü örtmek için başka bir konunun ortaya atıldığını iddia eden Sapan, “Bir belediye başkanı neden ihale yapmaz da her şeyini doğrudan temin yöntemiyle alır? Bir başkan neden kendi yardımcıları ve bürokratlarına danışmaz da sadece karısına danışır? Bunlar hep şüphe uyandıracak, kamuoyunu rahatsız edecek şeylerdir. Kumluca'da da bu olmuştur. İmarda, doğrudan teminlerde, promosyonlara varana kadar alınmıştır. Sağ olsun İçişleri Bakanlığı bu feryadımızı duydu, yalnız bırakmadı ve buraya müfettişlerini gönderdi. Ben de dün itibarıyla müfettiş arkadaşlara bildiğim ve elimde olan her şeyi aktardım. Umarım doğru bir şekilde sonuçlanır ve sorumlular gereken cezayı alır" diye konuştu.