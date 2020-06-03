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CHP'li belediyeye yolsuzluk ve rüşvet suçlaması! İçişleri harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 15:55 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, CHP'nin 24'üncü dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'ın, Antalya'nın Kumluca Belediyesi ile ilgili 21 Mayıs günü Twitter hesabı üzerinden yaptığı yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla ilgili inceleme başlattı. Sapan müfettişlere ifade verirken, Kumluca Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Köleoğlu, iddiaların iftira olduğunu savunup, Yıldıray Sapan hakkında Kumluca Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

CHP'li belediyeye yolsuzluk ve rüşvet suçlaması! İçişleri harekete geçti

Yıldıray Sapan, 21 Mayıs günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek, ''Kılıçdaroğlu haftalardır AK Partili belediyenin 500 bin TL rüşvet aldığını konuşuyor. Fakat Kumluca Belediyesi'nin aldığı iddia edilen 2 milyon TL'den hiç söz etmiyor. KK'ya bir Rus atasözünü hatırlatayım; Eviniz camdan ise başkasının evini taşlamayın" dedi. Yıldıray Sapan, paylaşımında Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nu da etiketledi.

MÜFETTİŞLER ANTALYA'DA

İçişleri Bakanlığı, Sapan'ın bu paylaşımındaki iddiaların, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve birçok kişi tarafından sosyal medyada gündeme getirilmesi üzerine inceleme başlattı. Bakanlığın söz konusu iddiaları incelemek üzere görevlendirdiği müfettişler Antalya'ya geldi.

2 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASI

Yaklaşık 2- 2.5 aydır Kumluca Belediyesi ile ilgili hem sosyal hem de yerel medyada bazı iddialar yer aldığını belirten Yıldıray Sapan, ''Bu böyle devam ederken Kılıçdaroğlu'nun Serik'te sözde rüşvetle ilgili irdelemek istediği bir konu vardı. Şimdi Yalova'da 22 milyon liralık rüşvet konusu, tutuklu belediye başkanı ve yardımcıları var. Sinan Aygün'ün, Ankara Belediyesi'nden kendisinden rüşvet istendiğine dair birtakım iddialar var. Kumluca Belediyesi'nde hem imar hem doğrudan temin ve diğer başka yollarla yolsuzluklar yapıldığı, 2 milyon liraya yakın rüşvetler alındığı iddiaları dolandı" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendi evini temizlemeden bir başkasının evine taş atmasının kendisine dokunduğunu belirten Sapan, ''Gönül isterdi ki Kılıçdaroğlu sayın Cumhurbaşkanına gidip, 'Bu kanayan bir yaradır, bu para yöneten kişilerin bazılarının zaman zaman tenezzül ettiği bir olaydır. Gelin bunu birlikte çözelim, rüşvete birlikte parmak basalım. 'Ne sizin rüşvetçiniz ne benim rüşvetçim iyidir' kavramına prim kazandırmayalım. Buradan birlikte hareket edelim' demesiydi. Ama bunu demediği gibi 'Senin rüşvetçin kaka, benim rüşvetçim iyidir' mantalitesini seçmiştir. Ben buna karşıyım" dedi.

MÜFETTİŞLERE İFADE VERDİ

Bu konuların üstünü örtmek için başka bir konunun ortaya atıldığını iddia eden Sapan, “Bir belediye başkanı neden ihale yapmaz da her şeyini doğrudan temin yöntemiyle alır? Bir başkan neden kendi yardımcıları ve bürokratlarına danışmaz da sadece karısına danışır? Bunlar hep şüphe uyandıracak, kamuoyunu rahatsız edecek şeylerdir. Kumluca'da da bu olmuştur. İmarda, doğrudan teminlerde, promosyonlara varana kadar alınmıştır. Sağ olsun İçişleri Bakanlığı bu feryadımızı duydu, yalnız bırakmadı ve buraya müfettişlerini gönderdi. Ben de dün itibarıyla müfettiş arkadaşlara bildiğim ve elimde olan her şeyi aktardım. Umarım doğru bir şekilde sonuçlanır ve sorumlular gereken cezayı alır" diye konuştu.

'BAKANLIKTAN MÜFETTİŞ TALEP ETTİK'

Sosyal medyadaki iddiaların tamamının iftira olduğunu belirten Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, ''İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep etmiştik. Müfettişlerin incelemesi sürüyor ve raporlarını yazacaklar. Hepsi iftira ve 'toplum nezdinde tartışılan bir belediye başkanı olsun' diyerek bu noktaya taşımak istiyorlar. Belediye bir kamu kurumudur, yapılan her şey resmi işlemler çerçevesinde kayıt altında yapılır" dedi.

Köleoğlu, belediyenin maske alımı, deniz obasına kayıtsız 430 bin lira harcayıp kendine köşk yaptırdığı, bir oto parçacısının belediyenin genel tedarikçisi olduğu gibi iddiaların doğru olmadığını belirterek, hepsinin iftira olduğunu söyledi. Deniz obasında olduğu öne sürülen köşk fotoğrafının yalan olduğunu belirten Köleoğlu, “Herhangi bir resim koyup paylaşmışlar. Böyle bir köşk yok. Linç kampanyasında bulunulsun diye kafalarına göre bir fotoğraf paylaşmışlar" diye konuştu.

Başkan Köleoğlu, belediyeden işçi çıkarımıyla ilgili 1.5 yılda ihtiyaç olmaması ve sözleşmeleri bitmesi nedeniyle 45'e yakın kişinin çıkarıldığını kaydetti. Çalışmasına izin verilmediği belirtilen asfalt tesisinin izinsiz, kaçak yapı statüsünde olduğunu belirten Köleoğlu, “Bir kişi belediyeden habersiz temel atmış. Bu yüzden işlem yaptık ve savcılığa da sevk ettik. Adrasan'da örneğin birçok kaçak yapı ve otel yıkımı da yaptık" dedi.

SAPAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Köleoğlu, İYİ Partili bir meclis üyesinin de yolsuzluk iddialarıyla ilgili sosyal medya paylaşımı yapmasını, "Herkesin kendi düşüncesi, niyet okuyamam, bilemiyorum" sözleriyle değerlendirdi. Köleoğlu, Sapan'ın 2016'da partiden ihracı için yönetici olarak imza attığını, bu yüzden husumeti olduğunu ve 2 milyon liralık para iddiasıyla iftira kampanyası başlattığını belirtti. Köleoğlu, Yıldıray Sapan hakkında Kumluca Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu da söyledi.

Kaynak: DHA

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