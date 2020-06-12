CHP'li Engin Altay'dan hakkında çıkan habere yalanlama

Altay, yazılı açıklamasında, bugün bir gazetede yer alan haberde, "Erdoğan, Libya'da petrolün peşinde, buna izin vermeyiz.' sözlerini sarf ettiği iddiasının yer aldığını kaydetti.

Söz konusu haberin, gerçeği yansıtmadığını, gazetecilik faaliyeti değil, karalama ve iftira atma çabasının ürünü olduğunu aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Son dönemde belli kesimler tarafından yaygınlaştırılan 'trol' faaliyetinin gazetelere taşınmasının tipik örneklerden biridir. 'Türkiye’nin değil düşmanın yanındalar' başlığıyla bir algı operasyonu yapılmak istendiği net şekilde görülen haberde; TBMM Dışişleri Komisyonu toplantısında 'Erdoğan, Libya'da petrolün peşinde, buna izin vermeyiz' dediğim iddia edilmektedir. İddia edilen cümleyi ne Dışişleri Komisyonu'nda ne TBMM Genel Kurulunda ne de herhangi bir ortamda söyledim."

CHP'li Altay, TBMM'de tüm komisyon toplantılarının tutanak altında ve herkese açık olduğuna dikkati çekerek, komisyonun söz konusu toplantılarına ilişkin TBMM tutanaklarında "Engin Altay" şeklinde tarama yapmak yerine, hiç söylemediği sözleri içeren haber yapmanın "gazetecilik faaliyeti olamayacağını" belirtti.