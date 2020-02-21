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CHP'li Engin Altay'tan İdlib çağrısı: Meclis bilgilendirilsin

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2020 15:39 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, hükümetin, İdlib konusunda Meclis'i en kısa sürede kapalı bir oturumla bilgilendirmesi gerektiğini söyledi.

CHP'li Engin Altay'tan İdlib çağrısı: Meclis bilgilendirilsin

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Suriye politikasına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Türkiye'nin sınırlarına yönelik göç tehdidini önlemek için İdlib'e gittiğini, ancak Esed rejimi ile adeta savaş hali içinde olduğunu öne süren Altay, "Burnunun doğrultusunda giden, kimseyi dinlemeyen, dünyaya caka satmak için her şeyi göze almış bir yönetim ile karşı karşıyayız." dedi.

Dış politikanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "maceraperest ihtirasına" teslim edildiğini savunan Altay, "Sınır güvenliğinin, göçmenlerin gelmemesinin, teröristlerin sızmasının önlenmesinin tek yolu Suriye'de güvenli bir ortamdır. Suriye'de güvenli ortam için de Suriye'nin toprak bütünlüğüne rıza göstermek lazım. Yapılan bütün işler, Suriye'nin toprak bütünlüğünü zedeleyici." görüşlerini öne sürdü.

"Türkiye'nin, Suriye merkezi yönetimiyle meselesi yoktur. Erdoğan'ın ürettiği ve beslediği bir mesele vardır." ifadesini kullanan Altay, "Suriye ile olan uzun sınırın bir kısmını Rusya, bir kısmını Amerika ile koruyamayız. Bu sınırı korumanın yolu, merkezi yönetim ile iş birliği yapmaktır." diye konuştu.

Altay, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alındığını anımsatarak, "S-400'leri depoya koyduk, şimdi Amerika'ya 'Patriot ver' diyoruz. Bunu izah edebilmek mümkün değil. Türkiye'nin, ABD tarafından sırtı sıvazlanıp Rusya ile karşı karşıya getirilmesinden endişe ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni göç dalgasını önlemenin yolunun "çatışma değil diplomasi" olduğunu belirten Altay, Suriye sorunu ile ilgili CHP olarak hükümete yaptıkları önerileri yineledi.

"ERDOĞAN, GENEL BAŞKANLARLA GÖRÜŞSÜN"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) TBMM'nin ordusu olduğunu dile getiren Altay, şunları kaydetti:

"TSK, Cumhurbaşkanı'nın ordusu değildir. Hükümet, mümkünse bu akşam, değilse yarın sabah TBMM'yi derhal kapalı oturumla bilgilendirmelidir. Meclisin ordusunu böyle kafanıza göre kullanarak, yanlış dış politikalarla orada şehit vermemize yol açmaya kimsenin hakkı yoktur. Sen caka satacaksın diye ben şehit veremem. Ben şehit veririm, Türkiye'nin bağımsızlığı için 82 milyon şehit oluruz ama sen caka satacaksın diye ben şehit vermek istemiyorum."

Altay, hava desteği sağlanmadan askerlerin gözlem noktasına yerleştirilmesinin yanlış olduğunu iki senedir söylediklerini ifade ederek, "Kalbimiz, gönlümüz, aklımız oradadır. Allah Mehmetçiğimizi korusun. Allah bölgede ve dünyada barışı egemen kılsın." dedi.

"Erdoğan'ı, Kaçkar Dağı'nın tepesine çıkmış hırsını, Ankara'ya, TBMM'nin bahçesine indirmeye davet ediyorum." diyen Altay, Erdoğan'a, siyasi partilerin genel başkanlarıyla da bu konuda bir görüş alışverişinde bulunmasını tavsiye ettiğini söyledi.

"KANKASININ ATANMASI"

Ozan Ceyhun'un Viyana Büyükelçisi olarak atanmasıyla ilgili bir soru üzerine Altay, bildiği kadarıyla Ceyhun'un, Egemen Bağış'ın yakın arkadaşı olduğunu belirtti. Altay, "Bağış'ın Prag'da yalnızlık çekmemesi için komşu bir ülkeye kankasının atanmasıdır. Böyle yandaş, biat eden, şaibeli, hırsızlığı tescilli, ehliyet ve liyakatten yoksun insanları oraya buraya elçi atarsanız, Türkiye süratle dünyada yalnızlaşmaya devam eder." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Altay, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in "FETÖ'nün bir değil, 40 ayağı var; köklerini Osmanlı döneminde aramak lazım." ifadelerini nasıl değerlendirdiği sorusuna ise "(Eskiden de vardı) diyerek sorumlu olduğu dönemi aklamak istiyorsa, buna kimse itibar etmez. Cemil Çiçek, en yoğun sızmaların olduğu dönemde önemli görevlerde bulunmuştur. 'Osmanlı'dan beri vardı' diyerek, bunun mahcubiyetinden kurtulamaz." yanıtını verdi.

(AA)

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Bilgilendirme Engin Altay göç İdlib TBMM

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