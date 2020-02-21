CHP'li Engin Altay'tan İdlib çağrısı: Meclis bilgilendirilsin

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Suriye politikasına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Türkiye'nin sınırlarına yönelik göç tehdidini önlemek için İdlib'e gittiğini, ancak Esed rejimi ile adeta savaş hali içinde olduğunu öne süren Altay, "Burnunun doğrultusunda giden, kimseyi dinlemeyen, dünyaya caka satmak için her şeyi göze almış bir yönetim ile karşı karşıyayız." dedi.

Dış politikanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "maceraperest ihtirasına" teslim edildiğini savunan Altay, "Sınır güvenliğinin, göçmenlerin gelmemesinin, teröristlerin sızmasının önlenmesinin tek yolu Suriye'de güvenli bir ortamdır. Suriye'de güvenli ortam için de Suriye'nin toprak bütünlüğüne rıza göstermek lazım. Yapılan bütün işler, Suriye'nin toprak bütünlüğünü zedeleyici." görüşlerini öne sürdü.

"Türkiye'nin, Suriye merkezi yönetimiyle meselesi yoktur. Erdoğan'ın ürettiği ve beslediği bir mesele vardır." ifadesini kullanan Altay, "Suriye ile olan uzun sınırın bir kısmını Rusya, bir kısmını Amerika ile koruyamayız. Bu sınırı korumanın yolu, merkezi yönetim ile iş birliği yapmaktır." diye konuştu.