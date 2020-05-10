HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP'li Eren Erdem: Beni hedef gösteriyorlar

CHP'li Eren Erdem: Beni hedef gösteriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 22:33 | Son Güncelleme

CHP'li Eren Erdem, kendi adına atılmış gibi gösterilen sahte bir görselle 'hedef' gösterildiğini açıkladı.

CHP'li Eren Erdem: Beni hedef gösteriyorlar

Eren Erdem, ''Utanmaz arlanmaz şerefsizler; sahte görsellerle beni hedef gösteriyorlar. Mahkemede hesap verecekler..." dedi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, lütfen paylaşınız. Bu görsel dolaştırılıyor, bu SAHTEDİR! Sahte olduğu hususunda MAHKEME KARARI vardır. Hem yazı karakteri; hem görseldeki PROFİL RESMİ ile yazı arasındaki boşluk sahte olduğunu gösteriyor. Böyle bir tweet hiç atılmadı! Kötü bir fotoşop...

Ben “Bu” yazdıktan sonra “!” koymam. Hem yazı karakteri, hem metnin konumlanışı çok kötü bir fotoşop. Utanmaz arlanmaz şerefsizler; sahte görsellerle beni hedef gösteriyorlar. Mahkemede hesap verecekler..."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi: Aşı geliştirilemezse gelecek sene de epey hastayla karşılaşabilirizBilim Kurulu üyesi: Aşı geliştirilemezse gelecek sene de epey hastayla karşılaşabiliriz
Sinir krizi geçiren kocası dakikalarca ağladıSinir krizi geçiren kocası dakikalarca ağladı
İtalyan yetkililer çileden çıktı: 'Bu bir film değil. Evde kalın'İtalyan yetkililer çileden çıktı: 'Bu bir film değil. Evde kalın'

En Çok Okunan Haberler

İşte Survivor'da elenen ve koronavirüse yakalanan yarışmacı

İşte Survivor'da elenen ve koronavirüse yakalanan yarışmacı

Yasak dinlemedi, çırılçıplak denize girdi

Yasak dinlemedi, çırılçıplak denize girdi

Sokağa çıkma kısıtlamaları bitiyor! İşte o tarih

Sokağa çıkma kısıtlamaları bitiyor! İşte o tarih

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 786'ya yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 786'ya yükseldi

Bomba ifşa! 'Canlı gördüğünde...'

Bomba ifşa! 'Canlı gördüğünde...'

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

'Türkiye'nin pratik zekası'

'Türkiye'nin pratik zekası'

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

En güzel anneler günü mesajları ve şiirleri

En güzel anneler günü mesajları ve şiirleri

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Diğer Haberler
Bakan Koca'dan Anneler Günü paylaşımı

Bakan Koca'dan Anneler Günü paylaşımı

Kaza yaptığını görünce kocası sinir krizi geçirip dakikalarca ağladı

Sinir krizi geçiren kocası dakikalarca ağladı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryo

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte en iyi ve en kötü senaryo

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

MİT'ten Somali'de film gibi operasyon! İtalyan vatandaşı sağ olarak kurtarıldı

MİT'ten Somali'de film gibi operasyon

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Mardin'de bir terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Mardin'de bir terörist teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.