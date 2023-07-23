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CHP'li Eren Erdem'den Halk TV açıklaması! "Sansür uygulaması..."

23.07.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'den dün yapılan duyuruda Halk TV ile yapılan tüm anlaşmaların feshedildiği açıklanmıştı. Gündem olan bu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Eren Erdem, Halk TV'yle ilgili bir açıklama daha yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdem, "Partimizin yayınladığı genelge açıktır. Bu genelgede hiçbir koşulda Halk TV kanalının iddialarının aksine, 'sansür uygulama ifadesi' yoktur." ifadelerini kullandı.

CHP'li Eren Erdem'den Halk TV açıklaması! "Sansür uygulaması..."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin, tüm reklam ve canlı yayın hizmeti alımı anlaşmalarını sonlandırma kararından kaynaklı olduğunu düşündüğü "gerçekle bağdaşmaz" haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, CHP’nin Halk TV ile kurumsal ilişkilerinin sonlandığını anımsatarak, partinin kurumsal kararlarının kişiselleştirilmemesi gerektiğini vurguladı.

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Halk TV'nin KJ (Karakter Jeneratörü) bölümüne "Eren Erdem sözleşmeyi feshetti" ifadesinin koyulmasının makul bir yaklaşım olmadığını ifade eden Erdem, şunları kaydetti:

"Kurucu parti olarak kurumsal kimliğimiz, merkez ve yerel temsilcilerimizi kapsar. Elbette Halk TV, program yapmak maksadıyla 'her TV kanalı' kadar belediyelerimizden yer tahsis talebinde bulunabilir. Bu tahsisleri gerçekleştirmekte bir beis yoktur. Ancak, kurumsal olarak ilgili programlara katılmak yahut katılmamak tercihimiz, medya tutum belgemiz doğrultusunda tümüyle partimizin inisiyatifindedir. Partimizin yayınladığı genelge açıktır. Bu genelgede hiçbir koşulda Halk TV kanalının iddialarının aksine, 'sansür uygulama ifadesi' yoktur."

"NE SANSÜR GETİRİRİZ NE YASAKLARIZ"

Parti olarak ajanslar, yayın organları ve benzer kuruluşlar ile reklam anlaşmaları yapmayı tercih etme yahut etmeme haklarının saklı olduğunu vurgulayan Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette ne sansür getiririz ne yasaklarız. İletişim çerçevemiz budur. Bu bağlamda, almış olduğumuz 'tüm reklam ve canlı yayın hizmeti alımı anlaşmalarımızı sonlandırma' kararına oluşan tepkiden kaynaklı olduğunu düşündüğüm, gerçekle bağdaşmaz haberler doğru değildir. Halk TV'de çalışan basın emekçisi arkadaşlarımız kararımızın hedefi değildir. Türkiye'de bu kadar yakıcı gündem varken bu tartışmanın odağı haline gelmeyi uygun bulmuyor, halkımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz."

Eren Erdem duyurdu: CHP, Halk TV'yle anlaşmasını feshetti! Eren Erdem duyurdu: CHP, Halk TV'yle anlaşmasını feshetti!

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Halk TV Eren Erdem

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