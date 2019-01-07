CHP'li eski milletvekili Eren Erdem serbest bırakıldı

Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

ÖZGÜR ÖZEL: EREN ERDEM TAHLİYE EDİLDİ



Mütalaanın ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İyi bir haberim var. Eren Erdem Serbest" dedi.

Eski CHP milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş ise, "Eren, tahminen saat 19.45 sularında özgürlüğüne kavuşacak." açıklamasını yaptı.

SAVCILIK MÜTALAASINDA 19 YIL KADAR HAPİS İSTEMİ



FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, eski CHP Milletvekili Eren Erdem’in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, Erdem’in "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsini istedi.

Kaynak: İHA

