CHP'li isim canlı yayında tabloyu paylaştı! Seçimde oy kullanacak Suriyeli ve yurt dışı doğumlu sayısı belli oldu: Dikkat çeken Orta Doğu detayı!

Yerel seçim için geri sayım sürerken, anket şirketleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Birçok şehirde partiler arasındaki çekişmenin bıçak sırtında olduğu seçimin kaderini çok küçük farklar belirleyecek. Kamuoyunda merak edilen en önemli soru işareti ise vatandaşlık satın alan kişilerin seçimin kaderini ne ölçüde etkileyeceği konusu. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sözcü Televizyonu'ndaki İpek Özbey'in programında İstanbul'daki yabancı seçmen sayısını açıkladı. Tabloda Orta Doğu doğumlu yurt dışı seçmen sayısının 108 bin olduğu belirtilirken, oy kullanacak Afgan sayısı da belli oldu.

İSTANBUL'DA 11 MİLYON 313 BİN SEÇMEN VAR

Özgür Çelik İstanbul'daki seçimlerde oy kullanacak kişi sayısını 11 milyon 313 bin 924 kişi olarak açıkladı. Çelik ayrıca, "İlk defa oy kullanacak seçmen sayısı ise 11 bin dolaylarında." notunu düştü.

DİKKAT ÇEKEN O TABLO

Yurt dışı doğumlu seçmen sayıları aşağıdaki gibi sıralandı:

Bulgaristan: 52 bin 756 Almanya: 45 bin 787 Suriye: 42 bin 456 İran: 16 bin 222 Afganistan: 13 bin 202 Makedonya: 9 bin 466 Irak: 9 bin 50 Azerbaycan: 6 bin 784 Suudi Arabistan: 6 bin 574 Çin: 6 bin 498 Rusya: 5 bin 595 Mısır: 5 bin 71 Özbekistan: 4 bin 968 Fransa: 4 bin 832 Yunanistan: 4 bin 289 Moldova: 4 bin 81 ABD: 3 bin 504 Hollanda: 3 bin 397 İsviçre: 3 bin 341 Ukrayna: 3 bin 144

Toplam: 293 bin 617

(Kaynak: İBB)

Çelik, 2023 yılındaki genel seçimden bu yana 2 bin 214 Suriye uyruklu yeni seçmenin 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacağını söyledi. Önümüzdeki seçimlerde toplamda 42 bin 456 Suriyeli yerel seçimlerde oy kullanacak.

İpek Özbey'in "Bir hükümet politikası olarak Türkiye'ye birçok sığınmacı getirilerek, vatandaşlık verildi. Bu baktığımız tablo bu fikri açıklıyor mu?" sorusuna Çelik şu şekilde yanıt verdi:

"Bu tabloyu bu yönüyle gerekliliği duyuyorum ben. Bütün Orta Doğulu yurt dışı seçmenleri, İstanbul'daki toplam seçmen sayısına oranladığımız zaman yalnızca yüzde 1 ediyor. Yani tüm Orta Doğu'dan Türkiye'ye gelen vatandaşlık hakkı elde edip seçimlerde oy kullanacak seçmenlerin tamamı 108 bin kişi. Suriyeli seçmenler 42 bin kişi. Bu da 0,5'e tekabül ediyor. Kamuoyunda sıklıkla karşılaştığımız seçim sonuçlarını değiştirecek sayıda yabancı ülkelerde doğmuş kişilere oy kullanma hakkı verildi mi sorusunun cevabı buradadır."





