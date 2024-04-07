CHP'li isim paylaştı, sosyal medyada gündem oldu! Rütbeli askerler isyan etti: 'Hiçbir güvenlik önlemi yok'

Diyarbakır Hani 2. Komando Taburu’nda görev yapan beş rütbeli asker, bir disiplin soruşturması nedeniyle 5 Nisan Cuma günü, 20 km uzaklıktaki Lice Alay Disiplin Kurulu’na gönderildi. Askerlerin hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan kamyon kasasında ifade vermeye gönderilmeleri, tartışma konusu oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, askerlerin çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Hiçbir güvenlik önlemi alınmamasına dikkat çeken Bakan, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Bakan şu ifadeleri kullandı;

"Kanunsuz suç ve ceza olmaz bu Ceza Hukukunda temel prensiptir ancak konu uzman çavuş olunca komutanları, Alay Disiplin Kurulu kararından önce cezalandırmak amacıyla bu araç ile intikal yaptırıyor.

Yer Hani - Lice arası bu çocuklar, bu vatan evlatları Allah muhafaza kaza olsa sağ çıksalar, sakat kalırlar.

Ateş altında kalsalar, pusuya düşseler ki Hani-Lice arasındaki yol geçmişte en çok pusu atılan, en çok şehit verdiğimiz yollardan biri.

Ellerinde ne silah ne de mühimmat var.

⁠Aracın arkasında ya da önünde zırhlı araç olmalı gördüğümüz kadarıyla arkasında emniyet aracı yok önünde var mı onu da bilmiyoruz.

Yani neresinden tutarsanız elinizde kalacak bir rezillik.

Konuyu Milli Savunma’dan sorumlu Gen. Başkan Yardımcımız Yankı Bağcıoğlu'na da ilettim. Birlikte takip edeceğiz.

Karıncanın kardeşi var, uzman çavuşun kardeşi var oda Cumhuriyet Halk Partisi Konunun takipçisi olacağız."

Askerlerin kamyon kasasındaki tepki çeken o görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.









