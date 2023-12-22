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CHP'li isme silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

22.12.2023 21:33 | Son Güncelleme:
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Sultangazi’de CHP İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Kılıç’ın bulunduğu araca silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu yaralanan Kılıç hastaneye kaldırılırdı. Kılıç'a saldıran grup araçlarını içindeki uzun namlulu silahlarla birlikte kundakladı. Saldırganları arama çalışmaları devam ediyor.

CHP'li isme silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi 75. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir cenaze törenine katıldıktan sonra arkadaşı Murat Yıldırım ile birlikte berbere gitmek üzere yola çıkan Sultangazi CHP Gençlik Kolları Yardımcısı Ali Kılıç’a, aracını park ettiği esnada lüks bir otomobilin camından uzun namlulu silahlar ile ateş açıldı.

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ARAÇ SİLAHLARLA KUNDAKLANDI

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sonucunda yaralanan Kılıç hastaneye kaldırılırken, arkadaşı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri lüks araçlı saldırganları yakalamaya yönelik çalışma başlatırken, aracın akşam saatlerinde içinde uzun namlulu silahlarla birlikte kundaklandığı ve şahısların kaçtığı tespit edildi.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde lüks otomobilin Kılıç’ın bulunduğu otomobilin yanına yaklaştığı ve ateş edildiği görüldü. Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları ise sürüyor.

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Sultangazi CHP silahlı saldırı kundaklama
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