CHP'li Mahmut Tanal, "Burada fişleme yapamazsınız" diyerek jandarma personelini kovaladı! Görüntüler Akbelen'den...

Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı'nda yapılması planlanan kömür ocağı için ağaçların kesilmesine tepki gösteren bölge halkına desteğe gelen CHP'li Mahmut Tanal, jandarmanın, bölgeye gelen vatandaşların kimlik bilgilerini almasına tepki gösterdi.

ÖNCE KAĞIDI ALMAYA ÇALIŞTI, SONRA DA JANDARMAYI KOVALADI

Jandarma personelinin, "İçeri girenlerden aranan şahıs var mı yok mu bunu ben nereden bileceğim?" cevabına sinirlenen Tanal, "Fişleme yapamazsınız, bana kararı gösterin" diyerek jandarmanın elindeki kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı almaya çalıştı.

Mahmut Tanal, sinirlerin gerildiği o anlarda, kağıdı vermeyen jandarma personelini kovaladı.