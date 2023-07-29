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  4. CHP'li Mahmut Tanal, "Burada fişleme yapamazsınız" diyerek jandarma personelini kovaladı! Görüntüler Akbelen'den...

CHP'li Mahmut Tanal, "Burada fişleme yapamazsınız" diyerek jandarma personelini kovaladı! Görüntüler Akbelen'den...

29.07.2023 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'na açılmak istenen kömür madeni sahası için bölgede protesto yapanlara destek veren CHP Milletvekili Mahmut Tanal ile jandarma personeli arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Vatandaşların kimlik bilgilerini alan jandarmaya, "Fişleme yapamazsınız" diye tepki gösteren Tanal, kimlik bilgilerinin yer aldığı listeyi alabilmek için jandarma personelini kovaladı.

CHP'li Mahmut Tanal, "Burada fişleme yapamazsınız" diyerek jandarma personelini kovaladı! Görüntüler Akbelen'den...

Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı'nda yapılması planlanan kömür ocağı için ağaçların kesilmesine tepki gösteren bölge halkına desteğe gelen CHP'li Mahmut Tanal, jandarmanın, bölgeye gelen vatandaşların kimlik bilgilerini almasına tepki gösterdi.

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ÖNCE KAĞIDI ALMAYA ÇALIŞTI, SONRA DA JANDARMAYI KOVALADI

Jandarma personelinin, "İçeri girenlerden aranan şahıs var mı yok mu bunu ben nereden bileceğim?" cevabına sinirlenen Tanal, "Fişleme yapamazsınız, bana kararı gösterin" diyerek jandarmanın elindeki kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı almaya çalıştı.

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Mahmut Tanal, sinirlerin gerildiği o anlarda, kağıdı vermeyen jandarma personelini kovaladı.

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Mahmut Tanal jandarma

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