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  4. CHP'li milletvekili Barış Karadeniz trafik kazası geçirdi!

CHP'li milletvekili Barış Karadeniz trafik kazası geçirdi!

13.01.2024 23:18 | Son Güncelleme:
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CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop-Samsun karayolunda trafik kazasında yaralandı. Kazada CHP'li vekil ile birlikte yaralanan toplam 4 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

CHP'li milletvekili Barış Karadeniz trafik kazası geçirdi!

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.50 sıralarında Sinop-Samsun yolu Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Sinop yönüne seyir halinde olan CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan minibüse arkadan çarptı.

MİLLETVEKİLİ KARADENİZ VE 4 KİŞİ HAFİF YARALANDI!

Kazada Milletvekili Karadeniz ile araçta bulunan eski CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve diğer aracın sürücüsü olmak üzere 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

(İHA)

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Milletvekili Barış Karadeniz CHP
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