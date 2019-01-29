CHP'li Özcan Purçu'dan aday listesine tepki: Nasıl oy isteyeceğiz?

CHP'nin İzmir Buca ve Bayraklı dışında geriye kalan ilçelerde belediye başkan adayları belli oldu. İzmir'de ciddi değişime gidilirken, sadece 4 ilçe belediye başkanı yerinde kaldı.

Gerçek Gündem'in aktardığına göre, İzmir'de oluşan aday tablosuna en sert tepki CHP'nin İzmir Milletvekili Özcan Purçu'dan geldi.

Purçu 24 Haziran sürecinde kendisine hakaret ettiği için Genel Merkez'e şikayet ettiği İsmail Uygur'un Torbalı Belediye Başkan adayı gösterilmesi için "Sadece şaşkınım" dedi.

Özellikle listede kadın aday sayısının azlığına dikkat çeken Purçu, "Kadınlardan nasıl oy isteyeceğiz?" diye sordu.

Purçu, "Listeye şaşkınım… Sadece Torbalı'yla ilgili değil İzmir'in genelinde ciddi sıkıntılar var. İşimiz kolay değil. Sahada çalışan bir milletvekili olarak oluşan listeden şaşkınım. Kadınlar yok! Kadınlar nerede? Kadın aday demiştik. Neredeler? 3 kadın aday var. AK Parti'de 6 kadın aday var. İzmir gibi bir yerde böyle bir liste? Şaşkınım. Listede kadınlar yok. Yok yok yok! İzmir'e 7-8 kadın aday yakışırdı. Kadınlardan nasıl oy isteyeceğiz? Partinin 5 yıldır faaliyetlerine katılmayanlar aday gösterildi. Önerilerimizin dikkate alındığını görmedim" ifadelerini kullandı.

