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CHP'li Özcan Purçu'dan aday listesine tepki: Nasıl oy isteyeceğiz?

SEÇİM HABERLERİ  | 29.01.2019 15:36 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, partisinin İzmir’de sadece 3 kadın belediye başkan adayı göstermesini eleştirerek "Listede kadınlar yok. Yok yok yok! İzmir'e 7-8 kadın aday yakışırdı. Kadınlardan nasıl oy isteyeceğiz?" dedi.

CHP'li Özcan Purçu'dan aday listesine tepki: Nasıl oy isteyeceğiz?

CHP'nin İzmir Buca ve Bayraklı dışında geriye kalan ilçelerde belediye başkan adayları belli oldu. İzmir'de ciddi değişime gidilirken, sadece 4 ilçe belediye başkanı yerinde kaldı.

Gerçek Gündem'in aktardığına göre, İzmir'de oluşan aday tablosuna en sert tepki CHP'nin İzmir Milletvekili Özcan Purçu'dan geldi.

Purçu 24 Haziran sürecinde kendisine hakaret ettiği için Genel Merkez'e şikayet ettiği İsmail Uygur'un Torbalı Belediye Başkan adayı gösterilmesi için "Sadece şaşkınım" dedi.

Özellikle listede kadın aday sayısının azlığına dikkat çeken Purçu, "Kadınlardan nasıl oy isteyeceğiz?" diye sordu.

Purçu, "Listeye şaşkınım… Sadece Torbalı'yla ilgili değil İzmir'in genelinde ciddi sıkıntılar var. İşimiz kolay değil. Sahada çalışan bir milletvekili olarak oluşan listeden şaşkınım. Kadınlar yok! Kadınlar nerede? Kadın aday demiştik. Neredeler? 3 kadın aday var. AK Parti'de 6 kadın aday var. İzmir gibi bir yerde böyle bir liste? Şaşkınım. Listede kadınlar yok. Yok yok yok! İzmir'e 7-8 kadın aday yakışırdı. Kadınlardan nasıl oy isteyeceğiz? Partinin 5 yıldır faaliyetlerine katılmayanlar aday gösterildi. Önerilerimizin dikkate alındığını görmedim" ifadelerini kullandı.

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yerel seçim seçim 2019 izmir CHP Özcan Purçu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
abicim son 2 secimdir %20 gibi bir kararsız secmen olusturdunuz atatürkçü tarafta bunun türkçesi kemal bey bu parti için uygun bir isim değil acilen yapılanmaya gidilmesi lazım partide çünkü bu secimde kararsız secmen dahada artacak ve bu secmenler chp oy vermeyecekler buyuk cogunluguda baraj altına dusecek partilere oy verecek.. chp cok acil sekilde yapılanmaya gitmeli artık nihat genç'ten falan akıl isteyin yani çözemiyorsanız.. elit parti rolünü oynamayı bırakın
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