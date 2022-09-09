HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP'li Özel'den 'seçim' açıklaması: Kutlamalar Taksim'de olacak

CHP'li Özel'den 'seçim' açıklaması: Kutlamalar Taksim'de olacak

09.09.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Özgür Özel, Meclis'te yaptığı konuşmada, gösteri, yürüyüş vb. etkinliklerin iptal edilmesine tepki gösterdi. İddialı ifadeler kullanan Özel, seçim gecesi kutlamaların Taksim'de yapılacağını ifade ederek "Sen ver oyu, yolla Sülo'yu bak bakalım kutlamalar Taksim'de mi oluyor Maksim'de mi oluyor." dedi. Öte yandan Özel, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlere ilişkin de açıklamada bulundu.

CHP'li Özel'den 'seçim' açıklaması: Kutlamalar Taksim'de olacak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son aylarda iptal edilen gösteri, yürüyüş, konser vb. etkinlikler konusuna değinen Özel, iktidar oldukları takdirde yasakların kalkacağını belirtti.

CHP'nin iktidara gelmesi durumunda yasakların kalkacağını ifade eden Özel, seçim gecesi kutlamaların da Taksim'de yapılacağını söyledi.

"KUTLAMALAR TAKSİM'DE"

Özel açıklamasında, "İktidarımızda gösteri, toplantı, yürüyüş hakkının engel olunduğu hiçbir zaman olmayacak. Başta Taksim. Fiilen seçmen kaldıracak onu. Seçim gecesi kutlamalar Taksim'de kardeşim. Sen ver oyu, bak bakalım kutlamalar Taksim'de mi oluyor Maksim'de mi oluyor." dedi.

thumbs_b_c_b4f592b962e7e4d528f2a40f6c3f6b78

KILIÇDAROĞLU'NUN KHK İLE İLGİLİ SÖZLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" sözlerine gelen tepkileri de değerlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin yanlış yere çekildiğini savunan Özel, "Her fırsatta açıklıyoruz; Türkiye’de bir KHK mağduriyeti var. Nedir o? Bunların hepsi mağdur değil; bir kısmı katil, bunların bir kısmı darbe planlayıcısı, bir kısmı darbe finansörü, bir kısmı darbe yöneticisi. Onları affetmek, aklımızın ucundan geçmez. Onlarla tarihi husumetimiz var. Onları serbest bırakacağımıza, kendimizi cezalandırırız. Onların olduğu ülkede bize yer olmaz. Mahkeme kararı olmadan KHK ile hepsini attınız. Mahkeme bazılarına ‘Seni yargılamaya bile gerek yok’ dedi. Mahkeme bazılarına, 'Sen görevine dönebilirsin' dedi. Döndürmüyorsunuz. Yargılama yapılmış, ‘Senin suçun yok’ demiş. KHK ile mağduriyetlerini gidereceğimiz budur. Genel başkanımızın demek istediği budur" diye konuştu.

Gençlere TOKİ aracılığıyla ev alma çağrısında bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un sözlerine ilişkin CHP'li Özel, "Bakan, bütün gençlere 'Ev kiralamayın, ev alın' diyor. Sayın Murat Kurum, deme bunları. Böyle laflar uçmuyor, kalıyor bir yerlerde. Bugün öğrencilerin barınma sorunu var, ne ev alması? 20 yılda betondan her şeyi yaptınız, köprü yaptınız, tünel yaptınız, yol yaptınız, onu yaptınız, bunu yaptınız; bir yurt yapmadınız" dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'ndan net mesaj: Gözünün yaşına bakmamKılıçdaroğlu'ndan net mesaj: Gözünün yaşına bakmam
Pişkin hırsızdan yüzsüz paylaşım! 'Eşek gibi çalışıyorum'Pişkin hırsızdan yüzsüz paylaşım! 'Eşek gibi çalışıyorum'
'Depremin nedeni kürtaj ve kadınların kısa giyinmesi' 'Depremin nedeni kürtaj ve kadınların kısa giyinmesi'
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP Taksim Meydanı

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray dünya gündemine oturdu! 13 oyuncuya harcanan para ağızları açık bıraktı

Galatasaray dünya gündemine oturdu! 13 oyuncuya harcanan para ağızları açık bıraktı

Genç kadının kıyafetini gördü yapmadığı iğrençlik kalmadı

Genç kadının kıyafetini gördü yapmadığı iğrençlik kalmadı

SGK harekete geçti, uzmanlar uyarıyor: Emekliliğinizi yakmayın

SGK harekete geçti, uzmanlar uyarıyor: Emekliliğinizi yakmayın

Doğum yapmaya gitti, oğlunun anlattıkları kabusu yaşattı

Doğum yapmaya gitti, oğlunun anlattıkları kabusu yaşattı

Bursa'da çöp evde bulunmuştu, küçük çocuktan yeni görüntü

Bursa'da çöp evde bulunmuştu, küçük çocuktan yeni görüntü

Kan donduran vahşet! Çocuğunun gözü önünde katletti

Kan donduran vahşet! Çocuğunun gözü önünde katletti

İlginizi Çekebilir

Dev köpekbalığının midesinden insan çıktı

Dev köpekbalığının midesinden insan çıktı

Dünya manşetlerine bomba gibi düştü! “Yeri doldurulamaz”

Dünya manşetlerine bomba gibi düştü! “Yeri doldurulamaz”

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Halk sokağa döküldü! Sarayın önünde manidar şarkı

Halk sokağa döküldü! Sarayın önünde manidar şarkı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.