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CHP'li Özgür Özel'den Bakan Soylu'nun 'namussuzluk' sözlerine tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2020 21:05 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e yönelik kullandığı ifadelere tepki göstererek, "Gazetecilerle uğraşmanız değil yaşananlara açıklık getirmeniz gerekiyor" dedi.

CHP'li Özgür Özel'den Bakan Soylu'nun 'namussuzluk' sözlerine tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e yönelik sözleri nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Özel, "Saygı Öztürk'ün yazısındaki namussuzluk nerede? Bu olayda bir başkasını namussuzlukla suçlayan tek kişi Süleyman Soylu. Gazetecilerle uğraşmanız değil yaşananlara açıklık getirmeniz gerekiyor! Bu yazıya bu denli sert bir tepki, ancak suçluluğun telaşıyla verilebilir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün bugün yayımlanan yazısı olay oldu.

AK Parti Trabzon milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun eşi Ali Ayvazoğlu'nun kariyerindeki yükselişi eleştiren ve bu yükselişi Bahar Ayvazoğlu'nun konumuna bağlayan Öztürk'e, içişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert tepki gösterdi.

Sosyal meyda hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır." ifadelerini kullanmıştı.

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