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CHP'li vekilden yerel seçimler öncesinde gündem yaratacak iddia!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 17:09 | Son Güncelleme

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde gündem yaratacak bir iddiada bulundu. Gürer, yerel seçimleri etkileyebilecek şekilde bir bölgeden diğerine seçmen nakli gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

CHP'li vekilden yerel seçimler öncesinde gündem yaratacak iddia!

Gürer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Gürer, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yönelttiğim soruya verdiği cevaba göre Temmuz 2018 itibarıyla sürekli basın kartı sahibi basın mensubu sayısı 5 bin 709. Basın kartı sahiplerinin toplam sayısı ise 15 bin 485. Bunlardan 3 bin 930'u kadın, 11 bin 555'i erkek. Gazete ve dergi sayısı 2013 yılında 7 bin 158 iken, 2017 yılında 6 bin 124'e gerilemiş bulunuyor. 2018'de kapananlarla birlikte bu rakam daha da düştü." diye konuştu.

2018 yılında çok sayıda gazetecinin mesleğini yapamaz hale geldiğini savunan Gürer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018 yılı, kapanan gazetelerin yanı sıra işten çıkarılan gazetecilerle anılan bir yıl oldu. 105 gazeteci hakkında yasal işlem yapıldı, 102 gazeteci hapse atıldı. FETÖ bağlantısı sebebiyle 121 gazete, radyo ve televizyon kapatıldı. Son 2 yılda bin 954 sarı basın kartı iptal edildi. Basın özgürlüğünde 180 ülke arasında ne yazık ki 156'ıncı sırada yer alıyoruz. Gazetecilerin yüzde 30'u işsiz, çalışanların da mutlu olduğunu söylemek mümkün değil. Sorunları ve sıkıntıları artmış olan basınımızın bayram kutlama gibi bir lüksü olmadığı gerçek. Sözde sağlanan özgürlükler, özde daralan, sıkıntıya düşen ve yarını kaygı içinde olan gazetecilerin bulunduğu bir ortamdayız. Televizyonlarda söylenen bir çift sözün, yayın durdurmadan, cezalara kadar eriştiği boyut ortada. Tutuklu ve yazdıkları nedeniyle tehdit altında olan gazetecilerimiz var."

'BİN 700 SEÇMEN HANGİ CAZİBESİ NEDENİYLE ULUKIŞLA'YA GELDİ?'

CHP'li Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlere yönelik "Bindirilmiş kıtalarla seçim kazanalım... Olmaz böyle bir şey. Böyle bir yanlış üzerine ne belediyecilik, ne demokrasiyi yakıştıramayız." şeklindeki ifadesini anımsatarak, yerel seçimleri etkileyebilecek şekilde bir bölgeden diğerine seçmen nakli gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Niğde'nin Ulukışla ilçesine 24 Haziran seçimlerinden bu yana bin 700 seçmen geldiğini iddia eden Gürer, "Bin 700 seçmenin hangi cazibesi nedeniyle Ulukışla'ya geldi? Sayın Cumhurbaşkanına soruyorum; 24 Haziran seçimlerinden bu yana ilçemize bu seçmenler ne amaçla getirildi? Burada CHP'nin seçimi kazanacağına yönelik inanç mı bu seçmenlerin getirilmesine neden oldu?" ifadelerini kullandı.

Ömer Fethi Gürer, besici için son derece önem taşıyan mera alanlarına da değinerek, söz konusu alanların iktidar partisinin kanun teklifleriyle 6. kez daraltılacağını ve bu durumun hayvan yetiştiricilerini çok zor duruma sokacağını savundu. (AA)

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CHP ömer fethi gürer Niğde 31 Mart yerel seçim Ulukışla

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