CHP'li vekilden yerel seçimler öncesinde gündem yaratacak iddia!

Gürer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Gürer, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yönelttiğim soruya verdiği cevaba göre Temmuz 2018 itibarıyla sürekli basın kartı sahibi basın mensubu sayısı 5 bin 709. Basın kartı sahiplerinin toplam sayısı ise 15 bin 485. Bunlardan 3 bin 930'u kadın, 11 bin 555'i erkek. Gazete ve dergi sayısı 2013 yılında 7 bin 158 iken, 2017 yılında 6 bin 124'e gerilemiş bulunuyor. 2018'de kapananlarla birlikte bu rakam daha da düştü." diye konuştu.

2018 yılında çok sayıda gazetecinin mesleğini yapamaz hale geldiğini savunan Gürer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018 yılı, kapanan gazetelerin yanı sıra işten çıkarılan gazetecilerle anılan bir yıl oldu. 105 gazeteci hakkında yasal işlem yapıldı, 102 gazeteci hapse atıldı. FETÖ bağlantısı sebebiyle 121 gazete, radyo ve televizyon kapatıldı. Son 2 yılda bin 954 sarı basın kartı iptal edildi. Basın özgürlüğünde 180 ülke arasında ne yazık ki 156'ıncı sırada yer alıyoruz. Gazetecilerin yüzde 30'u işsiz, çalışanların da mutlu olduğunu söylemek mümkün değil. Sorunları ve sıkıntıları artmış olan basınımızın bayram kutlama gibi bir lüksü olmadığı gerçek. Sözde sağlanan özgürlükler, özde daralan, sıkıntıya düşen ve yarını kaygı içinde olan gazetecilerin bulunduğu bir ortamdayız. Televizyonlarda söylenen bir çift sözün, yayın durdurmadan, cezalara kadar eriştiği boyut ortada. Tutuklu ve yazdıkları nedeniyle tehdit altında olan gazetecilerimiz var."