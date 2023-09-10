CHP lideri Kılıçdaroğlu 100. yıl vidosunda paylaştı, EOKA görseli çıktı! AK Parti'den sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin 100. yılı sebebiyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşım olay yarattı. CHP liderinin resmi Twitter hesabından paylaşılan ve partinin sosyal medya hesabından alıntılanan video yer alan bir görsel dikkat çekti.

EOKA'CILARA AİT FOTOĞRAF KARESİ YER ALDI

Kıbrıs Harekatı'yla ilgili olan kısmında yer alan görsel bir anda tepki topladı. Söz konusu videoda yer alan fotoğrafın Rum-Yunan EOKA'cılara ait olduğu ortaya çıktı.

23 Nisan 1964’te St. Hilarion bölgesinde çekilen fotoğrafta EOKA’cılar ele geçirdikleri Türk bayrağı ile sözde zaferi kutluyorlardı.

Skandal fotoğraf daha önce de KKTC'de 8 Ağustos 2022 tarihli devlet piyangosunun üzerine basılmış, olayın medyaya yansıması üzerine tepki çekmişti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ DA PAYLAŞMIŞ DAHA SONRA SİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da 20 Temmuz'da yaptığı paylaşımla Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü bu fotoğrafla kutlamıştı. Yılmaz fotoğrafta EOKA'cıların olduğunu fark etmesi üzerine paylaşımı sildi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: ALLAH AKIL FİKİR VERSİN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP liderine tepki gösterdi.

AK Partili Dağ, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Sn. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan CHP’nin 100. yıl videosunda Türk mücahitler yerine EOKA’cı teröristlerin görseli yer almış.

Bu hata sehven mi yoksa kasten mi yapıldı bilemiyoruz. Ama CHP’nin bu hataları yanlış dirhemle doğru ölçü olmayacağını göstermektedir.

100’üncü yılında “yüz karası” bir paylaşıma imza atan CHP,şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır.

Allah CHP’yi yönetenlere akıl, fikir, izan, milli şuur ve tarih bilinci nasip etsin."

