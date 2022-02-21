HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Bahçeli’nin talimatıyla gönderilen kandilleri paylaştı: Müzemizde yer alacak

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Bahçeli’nin talimatıyla gönderilen kandilleri paylaştı: Müzemizde yer alacak

21.02.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP teşkilatlarının Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gönderdiği kandilleri paylaştı. Kütüphanedeki masaya dizilen kandilleri çeken Kılıçdaroğlu "Bahçeli'nin kandilleri" notuyla video paylaştı. Kılıçdaroğlu "Halkımız bu faturalardan acı çekiyor diye tüm MHP teşkilatlarına kandil göndertiyor. Bakın gelenlerin hepsi kütüphanedeki masamızda. Koca MHP'yi ne hale getirdi. Zamlar geri çekilecek ve bunlar müzemizde hoş bir hatıra olarak kalacak" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, elektriğe gelen zamlar geri çekilene kadar, kendi adına elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ise MHP Lideri Devlet Bahçeli il teşkilatlarına Kılıçdaroğlu’na kandil göndermelerinin talimatını vermişti.

kk6_16_9_1644433717

BAHÇELİ TALİMAT VERMİŞTİ

Bahçeli açıklamasında "Her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu’na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum. Nasıl olsa Kandil’e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil’in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır" ifadelerine yer vermişti.

thumbs_b_c_0a6dc01693f4ecfe2beb195d91199504

Kılıçdaroğlu, Bahçeli’nin talimatıyla kendisine gönderilen kandillere ilişkin bir videoyu "Bahçeli’nin kandilleri…" notuyla Twitter'dan paylaştı. Kılıçdaroğlu videoda "Halk acı içinde Bahçeli 5’li çete savunmasında” ifadelerini kullandı.

"ELEKTRİĞİMİ KESMEKLE TEHDİT EDİYORLAR"

Kemal Kılıçdaroğlu cep telefonuyla çektiği videoda kütüphanedeki masaya dizilen kandilleri gösterdi. Kılıçdaoğlu videoda şu ifadeleri kullandı:

"Burası genel merkezimizdeki makam odamın hemen yanında bulunan kütüphanemiz. Elektrik faturasını ödeyemeyen milyonlar için kendi faturamı ödememe protestosu paylaşmıştım. Amacım ödeyemeyenlerin sesi olabilmektir. Beni elektriğimi kesmekle tehdit ediyorlar. 'Donacaksın, karanlıkta kalacaksın' diyorlar. Bunlar beyhude çabalar. Her şeyi göze alarak yola çıktım. Bu arada Bahçeli, Ak Parti sözcülerinden daha ateşli bir beşli çete savunucusu olup çıkıverdi."

kk1

"BU KANDİLLER HOŞ BİR HATIRA OLARAK MÜZEDE YER ALACAK"

"Halkımız bu faturalardan acı çekiyor diye tüm MHP teşkilatlarına kandil göndertiyor. Bakın gelenlerin
hepsi kütüphanedeki masamızda. Koca MHP'yi ne hale getirdi. Çok yazık, halk acı içinde Bahçeli beşli çete savunmasında. Bahçeli beşli çetenin karlarını savunadursun, bu iş nereye kadar gidecekse gitsin. İşte tam oraya kadar gideceğim ve zamlar geri çekilecek. Bu kandiller de hoş bir hatıra olarak
müzemizde yer alacak. Bahçeli kandilleri olarak haydi iyi akşamlar"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni ekonomi modelini Senegal'e önerdi! 'Devreye almalıyız'Yeni ekonomi modelini Senegal'e önerdi! 'Devreye almalıyız'
Erdoğan anlaşma sonrası duyurdu: 1 milyon adet gönderilecekErdoğan anlaşma sonrası duyurdu: 1 milyon adet gönderilecek
Artık ekmek ve suyu da Türkiye'den alıyorlar! Bulgaristan'ın kararı sonrası akın ettilerArtık ekmek ve suyu da Türkiye'den alıyorlar! Bulgaristan'ın kararı sonrası akın ettiler
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Süper minili paylaşım! "Ayıp sınırını aşmış durumda" demişti

Süper minili paylaşım! "Ayıp sınırını aşmış durumda" demişti

Rusya-Ukrayna geriliminde korkulan oldu!

Rusya-Ukrayna geriliminde korkulan oldu!

Elektrik faturaları için son dakika gelişmesi: İndirim oranları belli oldu! Konut ve işletmelere…

Elektrik faturaları için son dakika gelişmesi: İndirim oranları belli oldu! Konut ve işletmelere…

Ukrayna sınırında ilginç görüntü! Onlarca Rus askeri unutuldu…

Ukrayna sınırında ilginç görüntü! Onlarca Rus askeri unutuldu…

Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan yeni açıklama!

Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan yeni açıklama!

Erdoğan'la tartışması gündem olan çiftçi bu kez Akşener'in önünü kesti

Erdoğan'la tartışması gündem olan çiftçi bu kez Akşener'in önünü kesti

İlginizi Çekebilir

Koltuk altından sütü fışkırınca şaşırdı! “Üçüncü bir göğsüm..."

Koltuk altından sütü fışkırınca şaşırdı! “Üçüncü bir göğsüm..."

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku için...

Her gece daha rahat bir uyku için...

Bunu hep yapıyorlar! Bu kehanetleri de tuttu mu?

Bunu hep yapıyorlar! Bu kehanetleri de tuttu mu?

Penis boyunu ölçmek için dövme yaptırdı! “Sıraya girdiler”

Penis boyunu ölçmek için dövme yaptırdı! “Sıraya girdiler”

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.