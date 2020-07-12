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  4. CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya taziye telefonu!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya taziye telefonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 14:25 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayınpederi Metin Dinç'i kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak başsağlığı diledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya taziye telefonu!

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Soylu ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu, Dinç'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

NE OLMUŞTU?

Samsun’un Bafra ilçesinde dün gece rahatsızlanan Metin Dinç, getirildiği Bafra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Babasının vefat haberini alan Bakan Soylu’nın eşi Hamidiye Soylu, uçakla Ankara’ya geldi.

HAMİDİYE SOYLU BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Buradan karayolu ile Bafra Devlet Hastanesine gelen Bakan Soylu’nun eşi büyük üzüntü yaşadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayınpederinin vefat haberini duyan İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan ve çok sayıda partili Bafra Devlet Hastanesine geldi.

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