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CHP lideri Özgür Özel'den canlı yayında İstanbul ve Ankara açıklaması: 'Her ölçümde puan farkını açıyoruz'

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
29.02.2024 21:43
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında seçim gündemiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da ise Ekrem İmamoğlu'nun oy oranlarını değerlendiren Özel, "Ankara Büyükşehir'de yarış bitti. İstanbul'da her ölçümde 1,5-2 puan farkını açıyoruz. Türkiye genelinde yüzde 30'u aşmayı önemli görüyorum. Yüzde 25'lik bir cam tavan var üzerimizde. Kaybedecek bir tane belediyemiz yok." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel'den canlı yayında İstanbul ve Ankara açıklaması: 'Her ölçümde puan farkını açıyoruz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tv100'deki canlı yayında Erdoğan Aktaş, Gürkan Hacır ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtlıyor. Özel, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu, Ankara Büyükşehir'de ise yarışın bittiğini söyledi.

DEM PARTİ İLE CHP ARASINDA İTTİFAK VAR MI?

"Bunu kaç kere söylesin CHP. Bu CHP'nin tek başına girdiği bir seçim. Herhangi bir ittifak yok. Bu seçim çok özel bir seçim. Yeni bir denklem var. Millet İttifakını kurduğumuz partilerle birlikte değiliz. Millet İttifakını oluşturan seçmen bir yere gitmedi. Kimse bize mecbur değil, herkesten oy istiyoruz. Seçmenin temel itirazları duruyor. Şimdi kent uzlaşısı, DEM'in kent uzlaşısı yorumu 'Biz kimseyle anlaşmayacağız, kendi adayımızı çıkaracağız. Kazanamayacağımız yerlerde aday olarak oy verebileceğimiz kişileri destekleyeceğiz' şeklinde... DEM'den çok farklı açıklamalar duyduğumuz oluyor."
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"Ne onların bize kayıtsız şartsız desteği söz konusu ne bizim onlara desteğimiz var. DEM'le imza, yazı, protokol yok böyle bir şey. Kandille anlaşmaya çalışanların, resmi heyet yollayanların geçmişte yaptıkları ortada. Öcalan ile Tuncelili bir akademisyeni görüştürüp, aldığı mektubu Taksim'in ortasında okuttular mı okutmadılar mı? DEM bir şeytan ise DEM'i kapatsınlar bütün herkes bilsin. Meclis'te arka odalarda bizim kurduğumuzdan daha samimi ilişkiler kuruyorlar."

"YÜZDE 30'U AŞMAYI ÖNEMLİ GÖRÜYORUM"

"Ankara Büyükşehir'de yarış bitti. İstanbul'da her ölçümde 1,5-2 puan farkını açıyoruz. Türkiye genelinde yüzde 30'u aşmayı önemli görüyorum. Yüzde 25'lik bir cam tavan var üzerimizde. 5-6 parti birlikte yüzde 25 oy aldık, çok üzüldük. Bu 4-5 yıllık bir hedef. İttifaklar yapabilseydik bambaşka şeyler yapabilirdik. CHP kendi gücüyle yüzde 25 psikolojik sınırını aşmak, yüzde 30'u aşmayı önemsiyorum. Belediye kaybetmek istemem. Geçen seferki ittifak ortamı, geçen seferki destek ortamından çok geride bir yerdeyiz ama partinin enerjisi, toplumun beklentisi var. "

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" İYİ PARTİ SEÇMENİYLE HİÇBİR SORUNUM"

"Ben yakasında güneş olan İYİ Parti’nin bir seçmenini oldum olası, 5 yıldır nerede görsem 'İyi insanlar' der sarılır öpüşürüz. Çünkü benim İYİ Parti seçmeniyle hiçbir sorunum yok. İYİ Partilileri sahada görüyorum ve abi kardeş gibiyiz. Ablama sarılır gibi sarılıyorum onlara."
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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP Seçim 2024
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