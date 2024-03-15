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CHP lideri Özgür Özel'den 'para sayma' görüntüsüne yeni açıklama: "2019 yılına ait ve AK Partili bir avukat kaydetmiş"

15.03.2024 23:14
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan para sayma görüntülerine ilişkin açıklama yaptı. Özgür Özel "Görüntüler 2019 yılına ait. AK Partili bir avukat görüntüleri almış sonra demiş ki bu görüntüleri para karşılığı size vereyim, biz de demişiz ki hiçbir çekinecek şeyimiz yok paranın geldiği yer belli, verildiği yer belli alınan bina belli” dedi.

CHP lideri Özgür Özel'den 'para sayma' görüntüsüne yeni açıklama: "2019 yılına ait ve AK Partili bir avukat kaydetmiş"

Isparta Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara seslenen Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BİNAYI SATIN ALIYORUZ ADAM KAPORA İSTEMİŞ"

Özel, "Biliyorsunuz geçen seçimlerde bir yalan videoyla kafa kafaya olan seçimde kandıra bildiğini kandırdı haksız bir şekilde bütün televizyonları kullanarak yalan videolarla kampanya yaptı. Geçtiğimiz günlerde yeni bir video yayınladılar her tarafı kapatmışlar bir kişi para sayıyor görür görmez dedim ki tamamını bulun görüntünün. Görüntüler 2019 yılına ait İstanbul il binasını satın alıyoruz adam kapora istemiş kapora" dedi.

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"PARANIN SAYILDIĞI YER AVUKATLIK BÜROSU"

Paranın sayıldığı yerin avukatlık bürosu olduğunu ifade eden Özel, "AK Partili bir avukat görüntüleri almış sonra demiş ki bu görüntüleri para karşılığı size vereyim bizde demişiz ki hiçbir çekinecek şeyimiz yok paranın geldiği yer belli, verildiği yer belli alınan bina belli, daha bugün diyor ki birkaç ay önce balya balya paralar topluyor diyor. Recep Tayyip Erdoğan 2019’daki görüntüden bugüne böyle bir yalana sığınıyorsan vay senin haline” şeklinde konuştu. (İHA)

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
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Özgür Özel CHP
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