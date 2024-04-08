HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP lideri Özgür Özel Sabah Gazetesi'ne konuştu! Dikkat çeken röportaj

CHP lideri Özgür Özel Sabah Gazetesi'ne konuştu! Dikkat çeken röportaj

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
08.04.2024 08:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sabah Gazetesi'ne röportaj verdi. Gazetenin yazarlarından Yavuz Donat'ın sorularını yanıtlayan CHP lideri Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu isteyeceğim. Nereye randevu verirse orada görüşeceğim." diye konuştu. Özel'in söz konusu açıklamalarının "Makama saygından asla taviz yok" başlığıyla gazetenin manşetinde yer alması ise dikkat çekti.

CHP lideri Özgür Özel Sabah Gazetesi'ne konuştu! Dikkat çeken röportaj

31 Mart yerel seçimlerinde birçok belediyeyi kazanma başarısı gösteren ve 1977 yılından bu yana ilk kez birinci parti olan CHP'de Genel Başkan Özgür Özel, Sabah Gazetesi'ne röportaj verdi.

"CUMHURBAŞKANI'NI ARAYAĞIM"

Gazetenin yazarlarından Yavuz Donat'ın sorularını yanıtlayan CHP lideri Özel, "Bayram günü Sayın Cumhurbaşkanı’nı arayacağım. Bayramını tebrik edeceğim" dedi.

"MİLLETİN GÖREVE GETİRDİĞİ İNSANI YOK SAYMAM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu isteyeceğini söyleyen CHP lideri Özel "Nereye randevu verirse orada görüşeceğim. Tercih ederim ki Çankaya Köşkü’nde buluşalım. Çünkü orada da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın odası var. En sert muhalefet olacağız, fakat nezaketten ve makamlara saygıdan asla ve asla taviz vermeyeceğiz. Zira, ben milletin göreve getirdiği bir insanı yok sayarsam bu doğru bir şey değil. O zaman kendi belediye başkanlarımın da yok sayılmasını da göze alırım. Bu olmaz" diye konuştu.

ozgur-1

SABAH GAZETESİ MANŞETTEN VERDİ

CHP Genel Başkanı Özel'in söz konusu açıklamalarının "Makama saygından asla taviz yok" başlığıyla Sabah Gazetesi'nin manşetinde yer alması ise dikkat çekti.

JHKH

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Siyasi geleceği için endişelenmeli! İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Siyasi geleceği için endişelenmeli!


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
71 ilde operasyon! Yüzlercesi ele geçirildi71 ilde operasyon! Yüzlercesi ele geçirildi
Dünyanın en yaşlı insanları bu 8 kuralı uyguluyor! İşte uzun yaşamın sırrıDünyanın en yaşlı insanları bu 8 kuralı uyguluyor! İşte uzun yaşamın sırrı
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Siyasi geleceği için endişelenmeli!İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Siyasi geleceği için endişelenmeli!
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP röportaj
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan ile Ahmet Çakar Beyaz Futbol'da birbirine girdi!

Rasim Ozan ile Ahmet Çakar Beyaz Futbol'da birbirine girdi!

Fenerbahçe-Galatasaray maçı dünya basınında gündeme oturdu!

Fenerbahçe-Galatasaray maçı dünya basınında gündeme oturdu!

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Siyasi geleceği için endişelenmeli!

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Siyasi geleceği için endişelenmeli!

Özgür Özel Sabah Gazetesi'ne konuştu! Dikkat çeken röportaj

Özgür Özel Sabah Gazetesi'ne konuştu! Dikkat çeken röportaj

İğrenç olay denetimde ortaya çıktı! 4 lokantada tespit edildi: 'İsimlerini açıklayarak ifşa edeceğiz'

İğrenç olay denetimde ortaya çıktı! 4 lokantada tespit edildi: 'İsimlerini açıklayarak ifşa edeceğiz'

Mazbata töreninde kafa atıp burnunu kırdı! Görüntüsü ortaya çıktı

Mazbata töreninde kafa atıp burnunu kırdı! Görüntüsü ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.