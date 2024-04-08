CHP lideri Özgür Özel Sabah Gazetesi'ne konuştu! Dikkat çeken röportaj

31 Mart yerel seçimlerinde birçok belediyeyi kazanma başarısı gösteren ve 1977 yılından bu yana ilk kez birinci parti olan CHP'de Genel Başkan Özgür Özel, Sabah Gazetesi'ne röportaj verdi.

"CUMHURBAŞKANI'NI ARAYAĞIM"

Gazetenin yazarlarından Yavuz Donat'ın sorularını yanıtlayan CHP lideri Özel, "Bayram günü Sayın Cumhurbaşkanı’nı arayacağım. Bayramını tebrik edeceğim" dedi.

"MİLLETİN GÖREVE GETİRDİĞİ İNSANI YOK SAYMAM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu isteyeceğini söyleyen CHP lideri Özel "Nereye randevu verirse orada görüşeceğim. Tercih ederim ki Çankaya Köşkü’nde buluşalım. Çünkü orada da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın odası var. En sert muhalefet olacağız, fakat nezaketten ve makamlara saygıdan asla ve asla taviz vermeyeceğiz. Zira, ben milletin göreve getirdiği bir insanı yok sayarsam bu doğru bir şey değil. O zaman kendi belediye başkanlarımın da yok sayılmasını da göze alırım. Bu olmaz" diye konuştu.

SABAH GAZETESİ MANŞETTEN VERDİ

CHP Genel Başkanı Özel'in söz konusu açıklamalarının "Makama saygından asla taviz yok" başlığıyla Sabah Gazetesi'nin manşetinde yer alması ise dikkat çekti.







