İmamoğlu "Her şey onun elinde" dedi, Erdoğan'a seslendi: Siyasi geleceği için endişelenmeli!

Uluslararası kamuoyu, 31 Mart seçimlerinin sonucunu değerlendirmeye devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Financial Times'a konuştu. Gazetenin Türkiye muhabiriyle bir röportaj yapan İmamoğlu birçok konuda açıklamalarda bulundu. Gazete, "Zafer kazanan İstanbul Belediye Başkanı, Erdoğan'a seçmenlerin 'mesajına' kulak vermesini söyledi" başlığını kullanırken İmamoğlu'nun yeniden seçilmesinin muhalefeti canlandırdığı hatırlatması da yapıldı.

ERDOĞAN'A SESLENDİ: "HER ŞEY ONUN ELİNDE"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenerek, "Tek bir kişinin iradesinin devlete hakim olduğu politikaları terk etmezse siyasi geleceği için endişelenmeli. Erdoğan seçmenin mesajını almaması ve aynı şeyleri yapmaya devam etmesi halinde siyasi ömrü kısalacak. Her şey onun elinde" uyarısında bulundu.

İmamoğlu, "İstanbul'daki bir kurum müdürünün bile mevcut yetkisini siyasi bir talimat olmadan kullanamadığı bir rejime, bir sisteme dönüştü. Tek bir kişinin iradesini yansıtan bir devlet yapısını bize veriyor" ifadesini kullanırken "buna tırnak içinde otoriter rejim diyebiliriz. Ama bence bu seçim sonuçta bütün bu yöntemi, bütün bu uygulamayı mahkûm etmiş ve reddetmiştir" yorumunu yaptı.

"ASLA SADECE İSTANBUL SEÇİMİ DEĞİLDİ"

İmamoğlu, 31 Mart seçimleri ile ilgili olarak da, "Bu asla sadece İstanbul seçimi değildi. Cumhurbaşkanının [kendisini] muhatap ilan ettiği bir seçime dönüştü" dedi.

Financial Times, İmamoğlu'na kendisine açılan davalarla ilgili endişeli olup olmadığına yönelik soruya ise, "Korkacak kişi Erdoğan olabilir" yanıtını verdi.







