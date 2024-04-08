HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İmamoğlu "Her şey onun elinde" dedi, Erdoğan'a seslendi: Siyasi geleceği için endişelenmeli!

İmamoğlu "Her şey onun elinde" dedi, Erdoğan'a seslendi: Siyasi geleceği için endişelenmeli!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
08.04.2024 07:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mart'ta yapılan seçimlerde en yakın rakibine yüzde 10 gibi bir fark atarak seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İngiliz medyasına konuştu. Geride bıraktığımız seçimin asla sadece İstanbul seçimi olmadığının altını çizen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. İmamoğlu, "Erdoğan seçmenin mesajını almaması ve aynı şeyleri yapmaya devam etmesi halinde siyasi ömrü kısalacak. Her şey onun elinde" dedi.

İmamoğlu "Her şey onun elinde" dedi, Erdoğan'a seslendi: Siyasi geleceği için endişelenmeli!

Uluslararası kamuoyu, 31 Mart seçimlerinin sonucunu değerlendirmeye devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Financial Times'a konuştu. Gazetenin Türkiye muhabiriyle bir röportaj yapan İmamoğlu birçok konuda açıklamalarda bulundu. Gazete, "Zafer kazanan İstanbul Belediye Başkanı, Erdoğan'a seçmenlerin 'mesajına' kulak vermesini söyledi" başlığını kullanırken İmamoğlu'nun yeniden seçilmesinin muhalefeti canlandırdığı hatırlatması da yapıldı.

gjfj

ERDOĞAN'A SESLENDİ: "HER ŞEY ONUN ELİNDE"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenerek, "Tek bir kişinin iradesinin devlete hakim olduğu politikaları terk etmezse siyasi geleceği için endişelenmeli. Erdoğan seçmenin mesajını almaması ve aynı şeyleri yapmaya devam etmesi halinde siyasi ömrü kısalacak. Her şey onun elinde" uyarısında bulundu.

İmamoğlu, "İstanbul'daki bir kurum müdürünün bile mevcut yetkisini siyasi bir talimat olmadan kullanamadığı bir rejime, bir sisteme dönüştü. Tek bir kişinin iradesini yansıtan bir devlet yapısını bize veriyor" ifadesini kullanırken "buna tırnak içinde otoriter rejim diyebiliriz. Ama bence bu seçim sonuçta bütün bu yöntemi, bütün bu uygulamayı mahkûm etmiş ve reddetmiştir" yorumunu yaptı.

hjfgj

"ASLA SADECE İSTANBUL SEÇİMİ DEĞİLDİ"

İmamoğlu, 31 Mart seçimleri ile ilgili olarak da, "Bu asla sadece İstanbul seçimi değildi. Cumhurbaşkanının [kendisini] muhatap ilan ettiği bir seçime dönüştü" dedi.

Mazbata töreninde kafa atıp burnunu kırdı! Görüntüsü ortaya çıktı Mazbata töreninde kafa atıp burnunu kırdı! Görüntüsü ortaya çıktı

Financial Times, İmamoğlu'na kendisine açılan davalarla ilgili endişeli olup olmadığına yönelik soruya ise, "Korkacak kişi Erdoğan olabilir" yanıtını verdi.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en yaşlı insanları bu 8 kuralı uyguluyor! İşte uzun yaşamın sırrıDünyanın en yaşlı insanları bu 8 kuralı uyguluyor! İşte uzun yaşamın sırrı
Mazbata töreninde kafa atıp burnunu kırdı! Görüntüsü ortaya çıktıMazbata töreninde kafa atıp burnunu kırdı! Görüntüsü ortaya çıktı
Muğla Milas’ta feci kaza! Çok sayıda yaralı varMuğla Milas’ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan ile Ahmet Çakar Beyaz Futbol'da birbirine girdi!

Rasim Ozan ile Ahmet Çakar Beyaz Futbol'da birbirine girdi!

Mehmet Büyükekşi'nin tepkisi gündem oldu!

Mehmet Büyükekşi'nin tepkisi gündem oldu!

İğrenç olay denetimde ortaya çıktı! 4 lokantada tespit edildi: 'İsimlerini açıklayarak ifşa edeceğiz'

İğrenç olay denetimde ortaya çıktı! 4 lokantada tespit edildi: 'İsimlerini açıklayarak ifşa edeceğiz'

CHP'li isim paylaştı, gündem oldu! Rütbeli askerler isyan etti

CHP'li isim paylaştı, gündem oldu! Rütbeli askerler isyan etti

Lakap yüzünden muhtar olamadı! Yaşadığı şoku anlattı: Diğer 4 adayın toplamından fazla oy aldım

Lakap yüzünden muhtar olamadı! Yaşadığı şoku anlattı: Diğer 4 adayın toplamından fazla oy aldım

Komedyenin esprisi Süleyman Soylu'yu kızdırdı

Komedyenin esprisi Süleyman Soylu'yu kızdırdı

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.