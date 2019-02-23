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CHP listesinden aday gösterilen HDP'li çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 22:48 | Son Güncelleme

Denizli'nin Honaz ilçesinde, CHP'nin listesinden belediye meclis üyesi adayı gösterilen HDP'li adaylıktan çekildiğini belirtti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde, CHP listesinden belediye meclis üyesi adayı gösterilen eski HDP İlçe Başkanı Sabri Sarman adaylıktan çekildi.

CHP'li Yüksel Kepenek'in belediye başkan adayı gösterildiği Honaz'da, ilçe seçim kuruluna verilen geçici listede ittifak görüşmeleri kapsamında 7 isim CHP, 5 isim ise İYİ Parti kontenjanında yer aldı. Eski HDP İlçe Başkanı Sarman ise 5. sıraya yazıldı.

Geçici aday listelerinde ismi bulunan Sarman, bugün Honaz İlçe Seçim Kuruluna başvurarak adaylıktan çekildiği yönündeki kararını bildirdi.

Millet İttifakı'na zarar verilmek istendiğini belirten Sarman, şahsı üzerinden yapılacak spekülasyonlara müsaade etmemek için çekilme kararı aldığını söyledi.

İYİ Parti Honaz İlçe Başkanı Nazım Kazan da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın listeye tepki göstermeleri, aday listesinin değişmesiyle nihayet bulmuştur." ifadelerini kullandı.

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