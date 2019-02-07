HABER

CHP Maltepe'de toplu istifa!

SEÇİM HABERLERİ  | 07.02.2019 13:07 | Son Güncelleme

31 Mart 2019 yerel seçimleri için aday belirleme sürecinde CHP Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan ve yönetim kurulundan 15 kişi partideki görevinden istifa etti.

CHP Maltepe'de toplu istifa!

İstanbul’da CHP’yi sallayan istifalar! CHP Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan ve yönetim kurulundan 15 kişi ilçe başkanlığındaki görevlerini bıraktı. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe, Silivri, Ankara Etimesgut, İzmir Bayraklı, Muğla Bodrum, Ordu Büyükşehir adaylarını aldığı yetki çerçevesinde kendisi atadı.

Bugün açıklanan listede Maltepe’de, mevcut başkan Ali Kılıç’ın yeniden aday gösterildi. Bu gelişmelerin ardından CHP Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İLK AÇIKLAMA!

1

Halktv’ye açıklama yapan Engin Özkan, CHP Maltepe ögrütünden 15 kişiyle birlikte istifa ettiğini belirtti. Özkan, “Genel Başkan Kemal Bey ile Belediye başkan adayı açıklamadan konuştuk. Maltepe ile ilgili duygu ve düşüncelerimiz paylaştık. Kendisi anket yaptıracağını söyledi ama bir gün sonra Ali Kılıç açıklandı. CHP ve Maltepe için çalışmaya devam edeceğiz. İsmet İnönü’nün meşhur sözü ile veda ediyorum ‘Bir memlekette, namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktu’ dedi.


PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
CHP'nin 16 belediye başkan adayı daha belli olduCHP'nin 16 belediye başkan adayı daha belli oldu
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim 2019 CHP maltepe istifa engin özkan

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

Diğer Haberler
CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak olduldu

CHP'nin 16 belediye başkan adayı daha belli oldu (İsim isim aday listesi)

CHP'nin 16 belediye başkan adayı daha belli oldu

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte partilerin ve adayların oy oranları

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi bomba iddia: DSP'den üçüncü sürpriz aday Ankara'ya geliyor!

Seçimlere sayılı günler kala gündem sarsacak iddia! Ankara'da...

HDP'den CHP Beyoğlu adayı Alper Taş'a destek!

HDP'den CHP Beyoğlu adayı Alper Taş'a destek!

Son seçim anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama: Açık ara öndeyiz

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.