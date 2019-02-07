CHP Maltepe'de toplu istifa!

İstanbul’da CHP’yi sallayan istifalar! CHP Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan ve yönetim kurulundan 15 kişi ilçe başkanlığındaki görevlerini bıraktı. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe, Silivri, Ankara Etimesgut, İzmir Bayraklı, Muğla Bodrum, Ordu Büyükşehir adaylarını aldığı yetki çerçevesinde kendisi atadı.

Bugün açıklanan listede Maltepe’de, mevcut başkan Ali Kılıç’ın yeniden aday gösterildi. Bu gelişmelerin ardından CHP Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İLK AÇIKLAMA!

Halktv’ye açıklama yapan Engin Özkan, CHP Maltepe ögrütünden 15 kişiyle birlikte istifa ettiğini belirtti. Özkan, “Genel Başkan Kemal Bey ile Belediye başkan adayı açıklamadan konuştuk. Maltepe ile ilgili duygu ve düşüncelerimiz paylaştık. Kendisi anket yaptıracağını söyledi ama bir gün sonra Ali Kılıç açıklandı. CHP ve Maltepe için çalışmaya devam edeceğiz. İsmet İnönü’nün meşhur sözü ile veda ediyorum ‘Bir memlekette, namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktu’ dedi.



