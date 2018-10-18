CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, istisnaların dışında milletvekillerinin belediye başkan adayı olmasını tasvip etmediğini bildirdi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ne göre, 65 yaşındakilerin ticari araç kullanmasının engellendiğini belirtti.

4 kişilik bir ailenin açlık sınırının bin 893 lira olduğunu ifade eden Başarır, "Bin 600 lira emekli maaşı alan bir emeklimiz neyle geçinecek? Bugün taksilere baktığınız zaman onbinlerce emekli taksi şoförlüğü yapıyor. Çocuklarını öyle okutuyor. Bunu engelliyoruz ama emekliye, işçiye zam yapamıyoruz?" diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başarır, CHP'nin İstanbul için Muharrem İnce'yi, Ankara için ise Mansur Yavaş'ı belediye başkan adayı göstereceği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, "Ben Mersin Milletvekiliyim. Mersin ile ilgili benim de adaylığım gündeme geldiğinde şunu söyledim; benim görevim milletvekilliği, yasama faaliyetinde bulunmak. Şahsım adına söylüyorum, istisnaların dışında milletvekillerinin belediye başkan adayı olmasını tasvip etmiyorum." ifadelerini kullandı.