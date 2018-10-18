CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, istisnaların dışında milletvekillerinin belediye başkan adayı olmasını tasvip etmediğini bildirdi.
Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ne göre, 65 yaşındakilerin ticari araç kullanmasının engellendiğini belirtti.
4 kişilik bir ailenin açlık sınırının bin 893 lira olduğunu ifade eden Başarır, "Bin 600 lira emekli maaşı alan bir emeklimiz neyle geçinecek? Bugün taksilere baktığınız zaman onbinlerce emekli taksi şoförlüğü yapıyor. Çocuklarını öyle okutuyor. Bunu engelliyoruz ama emekliye, işçiye zam yapamıyoruz?" diye konuştu.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başarır, CHP'nin İstanbul için Muharrem İnce'yi, Ankara için ise Mansur Yavaş'ı belediye başkan adayı göstereceği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, "Ben Mersin Milletvekiliyim. Mersin ile ilgili benim de adaylığım gündeme geldiğinde şunu söyledim; benim görevim milletvekilliği, yasama faaliyetinde bulunmak. Şahsım adına söylüyorum, istisnaların dışında milletvekillerinin belediye başkan adayı olmasını tasvip etmiyorum." ifadelerini kullandı.
CHP'nin önemli bir değeri Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanı adayı da olduğunu vurgulayan Başarır, "Bunu parti yönetimi değerlendirecek. İstanbul için en iyi aday belirlenecek. Ankara için Mansur Bey geçen dönem adaydı. Çok az bir farkla kaybetmedi, bana göre kazandı. O da bir değerlendirme konusu. Ankara'da başka adaylarımız da var. Kamuoyuna yansımayan adaylar çıkacaktır. En iyisini, en doğrusunu en kısa zamanda açıklayıp, çalışmalarımıza başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Elena'nın eşi konuştu! 'Görevim ölenlerin eşlerini...'
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çarpıcı uyarı!
Son dakika: Ağrı'da deprem! Okullar tatil edildi
KKTC’de 17 yaşındaki kızın babası ve dayısının yaptıkları infial yarattı
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Kız çocuğu evde bir saat boyunca can çekişti...
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum