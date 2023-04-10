CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: Mustafa Sarıgül, Sadullah Ergin... 28. dönem CHP milletvekili adayları kimler? İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP milletvekili adayları isim listesi merak konusu oldu. CHP milletvekilleri adayları belli olurken Cumhuriyet Halk Partisi aday listesi içerisinde Erzincan 1. Sırada yer alan Mustafa Sarıgül de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çarşamba günü Erzincan'a gideceğim, 14 Mayıs'a kadar oradayım. Çalmadığım kapı, sıkmadığım el kalmayacak." ifadelerini kullandı. Öte yandan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin de DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. Bölge adayı olarak seçimlerde yer alacak. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil il il CHP milletvekili adayları isim listesi...

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ

ADANA

sıra - Orhan Sümer sıra - Müzeyyen Şevkin sıra - Burhanettin Bulut sıra - Sadullah Kısacık sıra - Ayhan Barut sıra - Osman Berke Duvan sıra - Hüseyin Keser sıra - Erkan Karakaya sıra - Orhan Toklu sıra - Kübra Özbiçer Büyükikiz sıra - Ahmet Korkmaz sıra - Sercan Polat sıra - Seyfettin Can sıra - Ebru Yılmaz sıra - Elife Müftüoğlu

ADIYAMAN

ABDURRAHMAN TUTDERE KENAN DOĞAN ADNAN AĞIR ÖMER TURAN SONGÜL VARKİ YILDIRIM

AFYONKARAHİSAR

BURCU KÖKSAL FATİH AYDIN ABİDİN YAĞCI ALİ ARIKAN İBRAHİM KADIOĞLU ANIL HALİS AKAR

AĞRI

1.İBRAHİM VAROL

ABDURRAHMAN POLAT ERTUĞRUL ERYILMAZ ZEKİYE ALTAY

AMASYA

REŞAT KARAGÖZ ARİF YILMAZ ZEYNEP ATEŞ

ANKARA 1. BÖLGE

GAMZE TAŞCIER DENİZ DEMİR

3.OKAN KONURALP SADULLAH ERGİN MUSTAFA NEDİM YAMALI ALİYE TİMİSİ ERSEVER DENİZ ÇAKIR KEMAL AKKURT AYSUN PALALI KÖKTAŞ ELİF TOPKAYA SEVİNÇ HÜSEYİN CAN GÜNER AYCAN KOÇTÜRK ARMAĞAN ERDOĞAN

ANKARA 2. BÖLGE

MURAT EMİR İDRİS ŞAHİN SEMRA DİNÇER İREM YAMAN ORKUN KANBER ALİRIZA ERBAY ERDAL KİZİROĞLU ÖZKAN OKTAN FUNDA CENGİZ EROL TOSUN NURSEL ÖCAL

ANKARA 3. BÖLGE

TEKİN BİNGÖL UMUT AKDOĞAN MESUT DOĞAN AYLİN YAMAN AHMET ERSEN ÖZSOY MEHMET AKYÜREK MEHTAP YÜCEL MEMET YULA ZEYNEP ESRA ÖZDEMİR ÖMER YILMAZ ELMAS KÜBRA KARACA HASAN CEM YILMAZ

ANTALYA

SURURİ ÇORABATIR CAVİT ARI ALİYE COŞAR SERAP YAZICI ÖZBUDUN ŞERAFETTİN KILIÇ MUSTAFA ERDEM MURAT ÖZÇELİK HASAN ERCÜMENT TAŞDEMİR NİLÜFER DEVECİ VAHAP TUNCER SİBEL GEZEN RAMİZ ATAHAN EMRAH YURTLAK ZELİHA MİLLİ HATİCE KÜBRA TURAN MÜGE GEZGİNCİ ÜNSAL MEHMET GÖK

ARDAHAN

ÖZGÜR ERDEM İNCESU ÖZEL ÖZEN

ARTVİN

UĞUR BAYRAKTUTAN OĞUZ KURDOĞLU

AYDIN

BÜLENT TEZCAN HÜSEYİN YILDIZ SÜLEYMAN BÜLBÜL EVRİM KARAKOZ

5 NİLÜFER ÜNÜVAR GAMZE YOLCU METİN ZİYA YILMAZ NEBAHAT OSKAY ÜRÜN

BALIKESİR

ENSAR AYTEKİN SERKAN SARI BURAK DALGIN SEVAL BOZKURT SELİM PANÇ FATMA SALI KARABACAKOĞLU DİLEK YALÇIN GÜLİZAR YILDIZ MUHARREM KOÇ

BARTIN

AYSU BANKOĞLU CEYDA SARGIN

BATMAN

HÜSEYİN YAŞAR DİCLE ARSLAN ORHAN EKMEN ABDULLAH POLAT MENDUH ATAK

BİLECİK

YAŞAR TÜZÜN VEDAT KAZICI

BİNGÖL

1.SERDAR ATALAY

MEHMET CANLI İLHAMİ GELEN

BOLU

TÜRKER ATEŞ MEHMET BURAK COP ZUHAL IŞIN

BURDUR

İZZET AKBULUT HÜLYA GÜMÜŞ SÜLEYMAN ERMAN

BURSA 1. BÖLGE

KAYIHAN PALA NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU MEHMET ATMACA İSMET KARACA JÜLİDE AKKÖPRÜ ALPASLAN YILDIZ ENGİN TAMER DEDE SERKAN ÖZTÜRK ÖZGÜR YILDIZ CANAN AKIN ERDEM

Tüm liste ise şöyle;



















































