CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: Mustafa Sarıgül, Sadullah Ergin... 28. dönem CHP milletvekili adayları kimler? İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP milletvekili adayları isim listesi merak konusu oldu. CHP milletvekilleri adayları belli olurken Cumhuriyet Halk Partisi aday listesi içerisinde Erzincan 1. Sırada yer alan Mustafa Sarıgül de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çarşamba günü Erzincan'a gideceğim, 14 Mayıs'a kadar oradayım. Çalmadığım kapı, sıkmadığım el kalmayacak." ifadelerini kullandı. Öte yandan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin de DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. Bölge adayı olarak seçimlerde yer alacak. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil il il CHP milletvekili adayları isim listesi...
ADANA
ADIYAMAN
AFYONKARAHİSAR
AĞRI
1.İBRAHİM VAROL
AMASYA
ANKARA 1. BÖLGE
ANKARA 2. BÖLGE
ANKARA 3. BÖLGE
ANTALYA
ARDAHAN
ARTVİN
AYDIN
BALIKESİR
BARTIN
BATMAN
BİLECİK
BİNGÖL
1.SERDAR ATALAY
BOLU
BURDUR
BURSA 1. BÖLGE
Tüm liste ise şöyle;