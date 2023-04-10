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  4. CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: Mustafa Sarıgül, Sadullah Ergin... 28. dönem CHP milletvekili adayları kimler? İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: Mustafa Sarıgül, Sadullah Ergin... 28. dönem CHP milletvekili adayları kimler? İstanbul, Ankara, İzmir...

10.04.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP milletvekili adayları dün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilen resmi evrağın ardından belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde çıkarılan adaylar internette incelenmeye başlandı. Mustafa Sarıgül ve Sadullah Ergin detayı dikkat çekerken listede DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partili isimler de yer alıyor. Peki, 28. dönem CHP milletvekili adayları kimler? İşte il il CHP milletvekili adayları...

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: Mustafa Sarıgül, Sadullah Ergin... 28. dönem CHP milletvekili adayları kimler? İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP milletvekili adayları isim listesi merak konusu oldu. CHP milletvekilleri adayları belli olurken Cumhuriyet Halk Partisi aday listesi içerisinde Erzincan 1. Sırada yer alan Mustafa Sarıgül de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çarşamba günü Erzincan'a gideceğim, 14 Mayıs'a kadar oradayım. Çalmadığım kapı, sıkmadığım el kalmayacak." ifadelerini kullandı. Öte yandan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin de DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. Bölge adayı olarak seçimlerde yer alacak. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil il il CHP milletvekili adayları isim listesi...

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ

ADANA

  1. sıra - Orhan Sümer
  2. sıra - Müzeyyen Şevkin
  3. sıra - Burhanettin Bulut
  4. sıra - Sadullah Kısacık
  5. sıra - Ayhan Barut
  6. sıra - Osman Berke Duvan
  7. sıra - Hüseyin Keser
  8. sıra - Erkan Karakaya
  9. sıra - Orhan Toklu
  10. sıra - Kübra Özbiçer Büyükikiz
  11. sıra - Ahmet Korkmaz
  12. sıra - Sercan Polat
  13. sıra - Seyfettin Can
  14. sıra - Ebru Yılmaz
  15. sıra - Elife Müftüoğlu

ADIYAMAN

  1. ABDURRAHMAN TUTDERE
  2. KENAN DOĞAN
  3. ADNAN AĞIR
  4. ÖMER TURAN
  5. SONGÜL VARKİ YILDIRIM

AFYONKARAHİSAR

  1. BURCU KÖKSAL
  2. FATİH AYDIN
  3. ABİDİN YAĞCI
  4. ALİ ARIKAN
  5. İBRAHİM KADIOĞLU
  6. ANIL HALİS AKAR

AĞRI

1.İBRAHİM VAROL

  1. ABDURRAHMAN POLAT
  2. ERTUĞRUL ERYILMAZ
  3. ZEKİYE ALTAY

AMASYA

  1. REŞAT KARAGÖZ
  2. ARİF YILMAZ
  3. ZEYNEP ATEŞ

ANKARA 1. BÖLGE

  1. GAMZE TAŞCIER
  2. DENİZ DEMİR
    3.OKAN KONURALP
  3. SADULLAH ERGİN
  4. MUSTAFA NEDİM YAMALI
  5. ALİYE TİMİSİ ERSEVER
  6. DENİZ ÇAKIR
  7. KEMAL AKKURT
  8. AYSUN PALALI KÖKTAŞ
  9. ELİF TOPKAYA SEVİNÇ
  10. HÜSEYİN CAN GÜNER
  11. AYCAN KOÇTÜRK
  12. ARMAĞAN ERDOĞAN

ANKARA 2. BÖLGE

  1. MURAT EMİR
  2. İDRİS ŞAHİN
  3. SEMRA DİNÇER
  4. İREM YAMAN
  5. ORKUN KANBER
  6. ALİRIZA ERBAY
  7. ERDAL KİZİROĞLU
  8. ÖZKAN OKTAN
  9. FUNDA CENGİZ
  10. EROL TOSUN
  11. NURSEL ÖCAL

ANKARA 3. BÖLGE

  1. TEKİN BİNGÖL
  2. UMUT AKDOĞAN
  3. MESUT DOĞAN
  4. AYLİN YAMAN
  5. AHMET ERSEN ÖZSOY
  6. MEHMET AKYÜREK
  7. MEHTAP YÜCEL
  8. MEMET YULA
  9. ZEYNEP ESRA ÖZDEMİR
  10. ÖMER YILMAZ
  11. ELMAS KÜBRA KARACA
  12. HASAN CEM YILMAZ

ANTALYA

  1. SURURİ ÇORABATIR
  2. CAVİT ARI
  3. ALİYE COŞAR
  4. SERAP YAZICI ÖZBUDUN
  5. ŞERAFETTİN KILIÇ
  6. MUSTAFA ERDEM
  7. MURAT ÖZÇELİK
  8. HASAN ERCÜMENT TAŞDEMİR
  9. NİLÜFER DEVECİ
  10. VAHAP TUNCER
  11. SİBEL GEZEN
  12. RAMİZ ATAHAN
  13. EMRAH YURTLAK
  14. ZELİHA MİLLİ
  15. HATİCE KÜBRA TURAN
  16. MÜGE GEZGİNCİ ÜNSAL
  17. MEHMET GÖK

ARDAHAN

  1. ÖZGÜR ERDEM İNCESU
  2. ÖZEL ÖZEN

ARTVİN

  1. UĞUR BAYRAKTUTAN
  2. OĞUZ KURDOĞLU

AYDIN

  1. BÜLENT TEZCAN
  2. HÜSEYİN YILDIZ
  3. SÜLEYMAN BÜLBÜL
  4. EVRİM KARAKOZ
    5 NİLÜFER ÜNÜVAR
  5. GAMZE YOLCU METİN
  6. ZİYA YILMAZ
  7. NEBAHAT OSKAY ÜRÜN

BALIKESİR

  1. ENSAR AYTEKİN
  2. SERKAN SARI
  3. BURAK DALGIN
  4. SEVAL BOZKURT
  5. SELİM PANÇ
  6. FATMA SALI KARABACAKOĞLU
  7. DİLEK YALÇIN
  8. GÜLİZAR YILDIZ
  9. MUHARREM KOÇ

BARTIN

  1. AYSU BANKOĞLU
  2. CEYDA SARGIN

BATMAN

  1. HÜSEYİN YAŞAR
  2. DİCLE ARSLAN
  3. ORHAN EKMEN
  4. ABDULLAH POLAT
  5. MENDUH ATAK

BİLECİK

  1. YAŞAR TÜZÜN
  2. VEDAT KAZICI

BİNGÖL

1.SERDAR ATALAY

  1. MEHMET CANLI
  2. İLHAMİ GELEN

BOLU

  1. TÜRKER ATEŞ
  2. MEHMET BURAK COP
  3. ZUHAL IŞIN

BURDUR

  1. İZZET AKBULUT
  2. HÜLYA GÜMÜŞ
  3. SÜLEYMAN ERMAN

BURSA 1. BÖLGE

  1. KAYIHAN PALA
  2. NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU
  3. MEHMET ATMACA
  4. İSMET KARACA
  5. JÜLİDE AKKÖPRÜ
  6. ALPASLAN YILDIZ
  7. ENGİN TAMER DEDE
  8. SERKAN ÖZTÜRK
  9. ÖZGÜR YILDIZ
  10. CANAN AKIN ERDEM

Tüm liste ise şöyle;

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chp milletvekili adayları

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