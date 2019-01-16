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CHP MYK toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2019 14:25 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, Parti Meclisi'ne sunulacak belediye başkan adaylarının isimleri ele alındı - Bugünkü Parti Meclisi toplantısında oylanacak isimler, toplantı sonrası kamuoyuyla paylaşılacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında "yerel seçim" gündemiyle toplandı.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre toplantıda, CHP'nin yeni belediye başkan adaylarını belirleyeceği Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde, aday listesine son şekli verildi.

PM'nin bugünkü toplantısında üyelerin onayına sunulacak liste, daha sonra kamuoyu ile paylaşılacak.

CHP'de bugüne kadar yapılan beş toplantı sonrasında, 15 büyükşehir, 28 il, 437 ilçe ve 150 belde olmak üzere 630 belediye başkan adayı açıklanmıştı.

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CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu MYK Parti Meclisi

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