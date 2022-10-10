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CHP'nin başörtüsü teklifi gündem olmuştu! Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den dikkat çeken çıkış: 'Ayağına sıkmak diye buna derim'

10.10.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili açıklaması Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Son olarak konuyla ilgili Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den açıklama geldi. İnce, CHP'nin başörtüsü düzenlemesine ilişkin kanun teklifiyle ilgili, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışı gereksiz bir çıkıştı. Erdoğan da el yükseltti zaten 'yasa ile olmaz gel Anayasa ile yapalım' dedi. 'Ayağına sıkmak' diye buna derim" ifadelerini kullandı.

CHP'nin başörtüsü teklifi gündem olmuştu! Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den dikkat çeken çıkış: 'Ayağına sıkmak diye buna derim'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partililerin oluşturduğu konvoyla birlikte Ankara'nın ilçelerini dolaştı. İnce, Çankaya ilçesi Dikmen semtinde taksi ve pazar esnafını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

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'KILIÇDAROĞLU'NUN ÇIKIŞI GEREKSİZDİ'

İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili açıklamasına ilişkin, "Bugün gündemimizde hayat pahalılığı var. Türkiye'nin 81 vilayetinde herkes aynı şeyi konuşuyor. Şimdi kış kapıda; 'nasıl ısınacağız?' Bunları konuşmak lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışı gereksiz bir çıkıştı. Erdoğan da el yükseltti zaten 'yasa ile olmaz gelin Anayasa ile yapalım' dedi. 'Ayağına sıkmak' diye buna derim ben. Sonradan da 'onun elinden bu kozu aldım' gibi durum tespiti yapıyor; ama öyle değil. Yani bir anda hayat pahalılığını unuttuk toplumun gündeminde olmayan başörtüsünü konuştuk ne yazık ki" dedi. (DHA)

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Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce başörtüsü

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