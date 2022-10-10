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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a "futbol" ve "pas" yanıtı! 'Başörtüsü' sözlerine sert tepki gösterdi: Kavga ettirmek istiyor

10.10.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının ardından siyasetin gündeminde konuya ilişkin gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun çıkışına "anayasa" teklifi ile karşılık vermiş, "Bu pek pas vermekten de anlamaz ama farkında olmadan bize bir pas verdi. Bizim de golü atmamız lazım. Bilmiyor benim ömrümüm santraforlukla geçtiğini" demişti. Kılıçdaroğlu bu sözlere tartışmaların yönünü belirleyecek bir açıklamayla yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a "futbol" ve "pas" yanıtı! 'Başörtüsü' sözlerine sert tepki gösterdi: Kavga ettirmek istiyor

CHP 3 maddelik başörtüsü teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti'nin bu hamleye karşılığı ise anayasal düzenleme oldu. Başörtüsü gündemi üzerinden tartışmalar devam ederken, ABD ziyaretine çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın kendisine verdiği yanıta "Ne pastan ne golden, ne futboldan Erdoğan’ın haberi yok" şeklinde karşılık verdi.

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KİMİ TEPKİ GÖSTERDİ, KİMİ DESTEK

Kılıçdaroğlu'nun çok konuşulan başörtüsü çıkışı kimilerince meselenin gündeme getirilmesine yer olmadığı şeklinde eleştirilirken kimileri ise destek vermişti.

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Kemal Kılıçdaroğlu’nun teklifine ilişkin "Anayasa değişikliği yapılması milletimizin hakkı, demokrasinin gereğidir" demişti.

"BOĞAZINA SARILMAK GEREKMEZ"

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ise siyasetçiler için tövbe kapısının hep açık olduğunu belirterek, "Dindar insanlar için bile tövbe kapısı her zaman açıktır, siyasetçilere tövbe kapısını kim kapatabilir. Bunu söyleyen bir insanın boğazına sarılmak gerekmez. En kötü ihtimalle 'sen madem bu düşüncedesin hadi bakalım şunu da yap şunu da yap' denebilir" şeklinde konuşmuştu.

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KILIÇDAROĞLU: BEN BARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUM, ERDOĞAN KAVGA ETTİRMEK İSTİYOR

Bir dizi temasta bulunmak üzere ABD'ye giden Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başörtüsü çıkışı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği “Çok iyi bir pas attı, biz de onu gole çevirdik” sözlerine ilişkin Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Ne pastan ne golden, ne futboldan Erdoğan’ın haberi yok. Erdoğan kendi egolarına teslim olmuş bir adam. Bu kadar, nokta. Ben Türkiye’yi barıştırmaya çalışıyorum, o kavga ettirmek istiyor. Ben başaracağım, o değil.”

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Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan

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