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CHP'de İzmir adayı olarak MYK'ya sunulan isim belli oldu (Tunç Soyer kimdir?)

SEÇİM HABERLERİ  | 27.01.2019 10:27 | Son Güncelleme

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Tunç Soyer'in ismi MYK'ya sunuldu. Kabul edilirse isim Parti Meclisi'ne gelecek.

CHP'de İzmir adayı olarak MYK'ya sunulan isim belli oldu (Tunç Soyer kimdir?)

CHP'de İzmir Büyükşehir Başkan adayı olarak Tunç Soyer'in ismi MYK'ya sunuldu. Bu zamana kadar 6 grup halinde 697 belediye başkan adayını açıklayan CHP, bugün de 7'inci grup adaylarını belirleyerek kamuoyuna ilan edecek. Bu çerçevede Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, açıklanacak adayların listesini 10.00'da toplanan MYK'sına sundu.

İZMİR'DE SOYER SÜRPRİZİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ismi önerildi. Bu önerinin MYK ve Parti Meclisi tarafından kabul edilmesi halinde Soyer'in adaylığı kesinleşmiş olacak.

İsmi adaylar arasında geçen milletvekili Tuncay Özkan "Kim aday olarak ilan edilirse onun etrafında kenetleniriz" dedi. İzmir ile birlikte açıklanmayan bazı ilçe adaylarının da kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

TUNÇ SOYER KİMDİR?

1959 yılında Ankara’da doğdu. Çocukluğundan itibaren İzmir'de yaşadı. Bornova Anadolu Lisesi’ni ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni iyi dereceyle bitirdi. Biri İsviçre Webster Koleji’nde Uluslararası İlişkiler diğeri ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Avrupa Birliği” alanlarında olmak üzere iki yüksek lisans yaptı.

1989 - 2002 yılları arasında turizm sektöründe çalıştı. 2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası’nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. 2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi verildi.

tunc-soyar

2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Seferihisar Belediye Başkanı seçildi. Belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye’ye taşıdı ve ülkeye yayılmasını sağladı. 2013 yılında merkezi İtalya’da bulunan Cittaslow Birliğinin Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı seçildi. Mayıs 2014’te Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

Evli ve iki kız çocuk babası olan Tunç Soyer çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.

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CHP MYK tunç soyer

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Narlıdere belediye başkanı bundan çok daha iyi
kim gelse aziz den iyi dir.
ulan nasıl bir dangalaksınız kesin seçilecek aday varken nedir bu diretmeler
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