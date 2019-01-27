CHP'de İzmir adayı olarak MYK'ya sunulan isim belli oldu (Tunç Soyer kimdir?)

CHP'de İzmir Büyükşehir Başkan adayı olarak Tunç Soyer'in ismi MYK'ya sunuldu. Bu zamana kadar 6 grup halinde 697 belediye başkan adayını açıklayan CHP, bugün de 7'inci grup adaylarını belirleyerek kamuoyuna ilan edecek. Bu çerçevede Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, açıklanacak adayların listesini 10.00'da toplanan MYK'sına sundu.

İZMİR'DE SOYER SÜRPRİZİ



İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ismi önerildi. Bu önerinin MYK ve Parti Meclisi tarafından kabul edilmesi halinde Soyer'in adaylığı kesinleşmiş olacak.

İsmi adaylar arasında geçen milletvekili Tuncay Özkan "Kim aday olarak ilan edilirse onun etrafında kenetleniriz" dedi. İzmir ile birlikte açıklanmayan bazı ilçe adaylarının da kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

TUNÇ SOYER KİMDİR?



1959 yılında Ankara’da doğdu. Çocukluğundan itibaren İzmir'de yaşadı. Bornova Anadolu Lisesi’ni ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni iyi dereceyle bitirdi. Biri İsviçre Webster Koleji’nde Uluslararası İlişkiler diğeri ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Avrupa Birliği” alanlarında olmak üzere iki yüksek lisans yaptı.