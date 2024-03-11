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  4. CHP'nin son anketi sonrası gözler Tuzla'ya çevrilmişti! Yeni araştırma sonucu yayınlandı, Şadi Yazıcı önde

CHP'nin son anketi sonrası gözler Tuzla'ya çevrilmişti! Yeni araştırma sonucu yayınlandı, Şadi Yazıcı önde

11.03.2024 17:45
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CHP kulislerinde konuşulan anketlerin ardından Özgür Özel yönetimindeki parti, İstanbul'un ilçeleri özelinde bir anket yaptırmıştı. Tüm ilçelerdeki anket sonuçlarına göre CHP'nin AK Parti'nin elinden Sancaktepe'yi alacağı ifade edilmişti. Kafa kafaya olarak paylaşılan ilçelerden biri olan Tuzla'da yeni bir anket daha ortaya çıktı.

CHP'nin son anketi sonrası gözler Tuzla'ya çevrilmişti! Yeni araştırma sonucu yayınlandı, Şadi Yazıcı önde

7-10 Mart tarihleri arasında Megapoll araştırma şirketi tarafından yapılan anketteki sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Şadi Yazıcı, Cumhuriyet Halk Partisi adayı Eren Ali Bingöl'ün %5.7 puan önünde. Yeniden Refah Partisi adayı İbrahim Gökay da oyların %5.2'sini alıyor.

CHP ANKETİNİN TERSİNE ŞADİ YAZICI %5.7 ÖNDE

CHP'nin yaptırdığı ankette Tuzla'da kafa kafaya giden bir seçim söz konusuydu. CHP genel merkezinin yaptırdığı ankette de Şadi Yazıcı öndeydi fakat fark %0.2'ydi. Megapoll'un anketine göre Şadi Yazıcı, Eren Ali Bingöl'ün %5.7 puan önünde yer alıyor.

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Tuzla'daki son ankette Zafer Partisi adayı da %5.2 oy alırken, İYİ Parti adayı oyların %3.6'ısını alıyor. 2019'daki yerel seçimde AK Parti, Tuzla'da oyların %50.52'sini alırken CHP ise oyların %45.22'sini almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Tuzla şadi yazıcı
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