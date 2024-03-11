CHP'nin son anketi sonrası gözler Tuzla'ya çevrilmişti! Yeni araştırma sonucu yayınlandı, Şadi Yazıcı önde

7-10 Mart tarihleri arasında Megapoll araştırma şirketi tarafından yapılan anketteki sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Şadi Yazıcı, Cumhuriyet Halk Partisi adayı Eren Ali Bingöl'ün %5.7 puan önünde. Yeniden Refah Partisi adayı İbrahim Gökay da oyların %5.2'sini alıyor.

CHP ANKETİNİN TERSİNE ŞADİ YAZICI %5.7 ÖNDE

CHP'nin yaptırdığı ankette Tuzla'da kafa kafaya giden bir seçim söz konusuydu. CHP genel merkezinin yaptırdığı ankette de Şadi Yazıcı öndeydi fakat fark %0.2'ydi. Megapoll'un anketine göre Şadi Yazıcı, Eren Ali Bingöl'ün %5.7 puan önünde yer alıyor.

Tuzla'daki son ankette Zafer Partisi adayı da %5.2 oy alırken, İYİ Parti adayı oyların %3.6'ısını alıyor. 2019'daki yerel seçimde AK Parti, Tuzla'da oyların %50.52'sini alırken CHP ise oyların %45.22'sini almıştı.









