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  4. CHP o ilde aday listelerini geç verdi! Nihai karar bekleniyor

CHP o ilde aday listelerini geç verdi! Nihai karar bekleniyor

20.02.2024 20:54 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimler için partilerin aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na verme süresi bugün saat 17.00'de doldu. Karabük'te CHP aday listelerini süre dolduktan sonra teslim etti. Seçime girememe tehlikesi yaşayan CHP, nihai kararı bekliyor.

CHP o ilde aday listelerini geç verdi! Nihai karar bekleniyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde yarışacak aday listelerini teslim etmesi için siyasi partilere verdiği süre 17.00 itibarıyla doldu. CHP Karabük Merkez İlçe Başkanı Ali Yavuz, belediye başkanlığı, belediye meclisi, il genel meclisi üye adaylarının listesini saat 17.02'de İlçe Seçim Kurulu’na teslim etmeye çalıştı.

KARAR BEKLENİYOR

İl Seçim Kurulu listeyi geç getirdiklerinden dolayı alındı makbuzu vermezken, son kararın seçim kurulunda olduğu bildirildi.Partililer merakla İl Seçim Kurulundan çıkacak kararı bekliyor.

MANİSA'DA DA LİSTE GEÇ GİRİLDİ

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeleri listesi, YSK sistemine geç girilmesi sebebiyle kabul edilmedi.

CHP yönetimi, elektrik kesintisi sebebiyle listenin 17.08’de girildiğini iddia ederek, itirazda bulundu. İtiraz süreci devam ediyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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Karabük CHP Seçim 2024
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