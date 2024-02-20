CHP o ilde aday listelerini geç verdi! Nihai karar bekleniyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde yarışacak aday listelerini teslim etmesi için siyasi partilere verdiği süre 17.00 itibarıyla doldu. CHP Karabük Merkez İlçe Başkanı Ali Yavuz, belediye başkanlığı, belediye meclisi, il genel meclisi üye adaylarının listesini saat 17.02'de İlçe Seçim Kurulu’na teslim etmeye çalıştı.
İl Seçim Kurulu listeyi geç getirdiklerinden dolayı alındı makbuzu vermezken, son kararın seçim kurulunda olduğu bildirildi.Partililer merakla İl Seçim Kurulundan çıkacak kararı bekliyor.
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeleri listesi, YSK sistemine geç girilmesi sebebiyle kabul edilmedi.
CHP yönetimi, elektrik kesintisi sebebiyle listenin 17.08’de girildiğini iddia ederek, itirazda bulundu. İtiraz süreci devam ediyor.
Kaynak: İHA