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  4. CHP o ismi adaylıktan geri çekti! 37 gündür sahada çalışma yapıyordu

CHP o ismi adaylıktan geri çekti! 37 gündür sahada çalışma yapıyordu

18.02.2024 08:35 | Son Güncelleme:
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CHP'nin 31 Mart mesaisi devam ediyor. Tepki çeken adayların gündem olduğu partide bir değişiklik daha yaşandı. 37 gün önce Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen Kemal Aslan adaylıktan çekildi. Yerine Semih Dere aday gösterildi.

CHP o ismi adaylıktan geri çekti! 37 gündür sahada çalışma yapıyordu

Denizli CHP’de Ocak ayında düzenlenen program ile Çivril Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan isim, 37 gün sonra başkasıyla değiştirildi.

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YENİ ADAY BELLİ OLDU

Denizli CHP İl Başkanlığının düzenlediği aday tanıtım toplantısında Çivril CHP Belediye Başkan adayı olarak tanıtılan Kemal Aslan’ın bugün genel Merkez kararı ile adaylıktan geri çekildiği belirtildi. Parti içerisinden edinilen bilgiye göre daha önce ilçede krize neden olan adaylıktan geri çekilme kararı bugün alındı. Karar Kemal Aslan’a tebliğ edilirken, Kemal Aslan SKM’de yol arkadaşları ile yapacağı durum değerlendirmesi sonrası, izleyeceği yol haritasını açıklayacağını belirtti.
CHP İl Başkanlığından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, CHP Çivril İlçe başkanı Bedri Ataş, Çivril CHP Belediye Başkan adayının Semih Dere olduğunu doğruladı.

37 GÜNDÜR SAHADA

10 Ocak tarihinde yapılan aday tanıtım toplantısı sonrası Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) bürosunu açan kadın ve gençlerden oluşan çalışma ekipleri kuran CHP Belediye Başkan Adayı, 37 gündür Çivril ilçe merkezi ve mahallelerinde seçim çalışmaları yapmıştı.

Yaşanan gelişmelerden sonra CHP İl Başkanlığı ve CHP Çivril İlçe Başkanlığı tarafından kamuoyuna bilgilendirme yapılması bekleniyor. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Denizli CHP
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