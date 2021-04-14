CHP parti binalarından sökülen '128 milyar dolar nerede?' afişleriyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP parti binalarından polisler eşliğinde sökülen "128 milyar dolar nerede" afişlerinin sökülmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Geceyarısı vinçlerin yetmemiş, Özel Harekat Polislerini baskına göndermişsin parti örgütlerimize @RTErdogan... Mesele ne; #128MilyarDolarNerede pankartlarını indirmek! Fakirin, fukaranın, yetimin parasını soruyoruz sana. Yetim ağladığında, arş titrer arş!
Geceyarısı vinçlerin yetmemiş, Özel Harekat Polislerini baskına göndermişsin parti örgütlerimize @RTErdogan... Mesele ne; #128MilyarDolarNerede pankartlarını indirmek! Fakirin, fukaranın, yetimin parasını soruyoruz sana. Yetim ağladığında, arş titrer arş!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 14, 2021