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CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan çok sert tepki: Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2019 17:39 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektuba ilişkin, "O kağıt parçası hala AK Parti genel başkanının cebinde cevaplandırılmayı bekliyor" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan çok sert tepki: Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır

CHP'li Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Salı günkü grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara ABD Başkanı Trump'ın yazdığı mektupla ilgili 7 soru sorduğunu hatırlatan Öztrak, "Anlaşılan bu sorular iktidarı son derece rahatsız etmiş. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın yazdığı ve Türk Milleti’nin haysiyet ve şerefini yaralayan sözlere halen hak ettiği yanıtı vermemiştir" dedi.

Öztrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in bugün "Bize tebliğ edilen mektubu tebellüğ etmedik" sözlerine ilişkin "Ama daha dün kendi genel başkanı zamanı geldiğinde bu mektuba cevap vereceklerini söylemiştir. Demek ki Ömer Çelik’in bundan haberi yoktur; ama genel başkanları bu mektubu tebellüğ etmiştir. AK Parti sözcüsüne tavsiyem genel başkanının neyi tebellüğ edip neyi etmediğini öğrenip, kürsüye öyle çıkmasıdır" diye konuştu.

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'O KAĞIT PARÇASI CEVAPLANDIRILMAYI BEKLİYOR'

Öztrak, "Bu kağıt parçası yok olmak için iktidarın ABD arşivlerine girecek hak ettiği yanıtı vermesini bekliyor. O kağıt parçası hala AK Parti genel başkanının cebinde cevaplandırılmayı bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin şanı ve şerefi, Türk Milleti’nin haysiyet ve onuru, 96 yıllık cumhuriyet tarihimizde hiç bu kadar kırılmamış ve yaralanmamıştı. Maalesef iktidar Trump’ın tehdit ve aşağılamalarına sessiz kalmış, bu konuda ilk tepkiyi gösteren köklerini Kuvay-i Milliye’den alan CHP olmuştur. Biz CHP olarak daha ilk günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin şan ve şerefinin ve onu korumak için atılacak her adımın yanında olduğumuzu açıklamıştık. Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan Erdoğan, Trump’a duyduğu sevgi ve saygının bu sözleri gündemde tutmasına müsaade etmediğini söyledi. İktidarın bu kağıt müsveddesiyle ilgili açıklamaları milletimizi daha da yaralamıştır" ifadelerini kullandı.

'ŞEHİTLERİMİZİN KEMİKLERİNİ SIZLATMIŞTIR'

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınırlarının emperyalistlerin kurduğu masallarda cetvelle değil her bir santimetresinin şehit kanlarıyla sulanarak çizildiğini söyleyen Öztrak, "Bu kağıt parçasına gerekli yanıtın verilmemesi sadece milletin vicdanını yaralamakla kalmamıştır, aziz şehitlerimizin kemiklerini de sızlatmıştır. CHP bu tepkiyi gösterirken Ömer Çelik çıkmış bu kağıt parçasına tepki gösterdiğimiz için Soçi’yi sabote ettiğimizi ileri sürüyor. AK Parti sözcüsü İmralı’yla götürdükleri açılım sürecini anlaşılan çabuk unutmuştur. Bugün 'terörist' dedikleri YPG’nin SDG’nin İmralı’da o açılım süreci esnasında devlet görevlilerinin yanı başında kurulduğunu bilmezlikten gelmektedir. PYD’nin başını pek çok kez ülkemizin başkentine getirenin kendileri olduğunu ya unutmuştur ya da görmezden gelmeyi tercih etmektedir. Yurt dışındaki tek toprağımız olan Süleyman Şah Türbesi’nden ecdadımızın naaşını nasıl taşıyıp kaçırdıklarını herhalde hatırlamamaktadır" diye konuştu.

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CHP Faik Öztrak Trump Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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