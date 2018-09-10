CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu evinde ölü bulundu

CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Durmuşoğlu’dan geçen cuma gününden beri haber alamayan partililer, durumu polise bildirdi. Evine çilingirin kapıyı açmasıyla giren polisler, Orhan Durmuşoğlu’nun cansız bedenini buldu.
CHP İl Başkanı Erdoğan Isır, "Yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcımızdı. En son çarşamba akşamı toplantıdaydı. Cuma günü arkadaşlarıyla berabermiş. Cumartesi ve pazar günleri haber alamayınca bu sabah da aradık açmadı. Birkaç arkadaşımızla buraya geldik, polisler de buradaydı. Vefat ettiğini öğrendik. Hepimiz çok üzgünüz, başımız sağ olsun" dedi.
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