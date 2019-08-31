"CHP, Sivas Kongresi ruhuna tuz ruhu kadar itibar etmiyor"

Yalçın, açıklamasında, Mustafa Kemal Paşa ve dava arkadaşlarının Anadolu'da birlik ve beraberlik gayretlerini baltalamaya çalışan ayrılıkçı ve isyancılarla asla pazarlığa oturmadığını ve iş birliğine gitmediğinin altını çizdi.

"Oysa CHP; etnik ayrılıkçılığın, bölücülüğün hamisi ve sözcüsü işlevi görmekte, uluslararası aktörlerin taşeronlarına kol kanat germektedir. Kongre sırasında yapılan tartışmalarda; Türk vatanı üzerinde bağımsız ve uydu devletçikler kurmaya çalışan bölücülerin, azınlık ırkçılarının kurdukları zararlı cemiyetlerle şiddetli bir mücadelenin önemi vurgulanmıştır."

Sivas Kongresi kararlarının birinci maddesinde "Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz." ifadesinin yer aldığını açıklamasında belirten Yalçın şunları kaydetti:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sivas Kongresi'nin ruhuna tuz ruhu kadar itibar etmeyen CHP'nin, 4 Eylül'de bu güzide ilimizde vereceği mesajın, millet nezdinde beş paralık değeri olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Atatürk'ün kurduğu CHP'nin milli mücadelenin karşısında olan bölücü örgüt Kürt Teali Cemiyetinin bugünkü uzantılarıyla kader ortaklığı ve siyasi iş birliği içinde olduğunu ileri süren Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu; Sivas’ı basmak, milli iradenin sesini susturmak isteyen Ali Galip'le aynı kafadadır.

Kılıçdaroğlu'nun ilham kaynağı, Birinci TBMM'ye Dersim adına katılan Diyap Ağa değil; İtilaf Devletleri adına Koçgiri'de isyan çıkaran Alişan ve Haydar kardeşler gibi hainlerdir.

CHP'nin siyasi kanadını koruyup kolladığı PKK-PYD, dün Kazım Karabekir Paşa'nın Doğu Anadolu'dan temizlediği ayrılıkçı Ermeni çetelerinin mirasçısı olan günümüzdeki silahlı militanlarla PKK'nın emperyalist güçler tarafından bir araya getirilerek organize edildiği bir katiller sürüsüdür."

Yalçın, Sivas Kongresi kararlarında, "Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekun kendisini müdafaa edecek ve direnecektir." maddesinin de yer aldığını hatırlattı.

- "CHP milli mutabakat zeminini terk ederek FETÖ'yü sevindirdi"