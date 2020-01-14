CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, herkesin Türkiye'nin geleceği konusunda endişeler taşıdığını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti'nde 82 milyon vatandaşımızın endişeye kapılmasına gerek yoktur. Herkesin bir umudu var. O umudu büyüteceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay ve güvenlik korucusu İlyas Bağater'e Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, "Şehitleri yüceltmek, şehit yakınlarını yüceltmek, gazilerimizi yüceltmek, onlara olan haklarını teslim etmek hepimizin görevidir. En başta da CHP'lilerin görevidir." diye konuştu.

Toplantıda gazilerin de bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Endişe etmeyin, sizin haklarınızı sonuna kadar savunacağız." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularını, antrenör ve yöneticilerini de tebrik etti.