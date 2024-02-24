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  4. CHP'ye orada büyük şok! AK Parti'nin itirazı kabul edildi, aday olamayacak

CHP'ye orada büyük şok! AK Parti'nin itirazı kabul edildi, aday olamayacak

24.02.2024 18:02
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Manisa Saruhanlı'da CHP adayı ve mevcut belediye başkanı Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu, 8 dakika geç kalındığı için İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilmemişti. Daha sonra alınan kararla Bilgin'in Saadet Partisi'nden seçime girmesi kararlaştırılmıştı. AK Parti tarafından yapılan itirazı görüşen İlçe Seçim Kurulu, Bilgin'in, Saadet Partisi'nden belediye başkan adayı olamayacağına karar verdi.

CHP'ye orada büyük şok! AK Parti'nin itirazı kabul edildi, aday olamayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre; siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre, 20 Şubat'ta tüm yurtta saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da, Saruhanlı Belediye Başkanı olan ve yeniden aday gösterilen Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi ise 8 dakikalık gecikmeyle İlçe Seçim Kurulu'na sunuldu. Başvuru ve liste, YSK sistemine geç girilmesi nedeniyle kabul edilmedi. Başvuru ve liste, İlçe Seçim Kurulu'nca reddedildi ve geç getirildiğine dair tutanak tutuldu. CHP heyeti, sıkıntının ilçedeki elektrik kesintisinden kaynaklandığını ileri sürerek, karara bir gün sonra itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, 21 Şubat günü saat 10.30 sıralarında toplandı. 45 dakika süren toplantının ardından CHP'nin Saruhanlı'da seçime giremeyeceğine karar verdi.

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Zeki Bilgin

SAADET PARTİSİ FORMÜLÜ

Kararı için il seçim kuruluna itiraz etmesi beklenen CHP, farklı bir formül buldu. Bir araya gelen CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Yılmaz ve heyetleri, ortak bir karar aldı. İlçe seçim kuruluna başvurusunu yapan Saadet Partisi Saruhanlı Belediye Başkan adayı Sezai Zeytinli istifa ederken, yerine CHP'nin mevcut Saruhanlı Belediye Başkanı ve adayı Zeki Bilgin aday gösterildi. İki partinin heyeti birlikte giderek başvuruyu yaptı.

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Zeki Bilgin

AK PARTİ İTİRAZ ETTİ

Saadet Partisi'nden aday gösterilen Zeki Bilgin'in adaylığına AK Parti itiraz etti. İtiraz üzerine bugün toplanan İlçe Seçim Kurulu, aldığı kararda, "Cumhuriyet Halk Partisi tarafından süresinden sonra verilen belediye başkan adayının Zeki Bilgin olduğu, daha sonra aynı kişinin Saadet Partisi Saruhanlı belediye başkan adayının istifası nedeniyle Saadet Partisi belediye başkan adayı olarak bildirildiği tespit edilmiştir. Bu durumda her ne kadar adı geçen, ön seçim yapılmadan aday gösterilmiş ise de aday başvuru gün ve saat saatinden sonra başka bir siyasi partiden aday olamayacağı Yüksek Seçim Kurulu kararları ile benimsendiğinden itirazın kabulünün gerektiği değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmede itirazın kabulüne daha önce Cumhuriyet Halk Partisi Saruhanlı belediye başkan adayı olarak bildirilen Zeki Bilgin'in, Saadet Partisi'nden belediye başkan adayı olamayacağına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Saruhanlı CHP ak parti Seçim 2024
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