HABER

CHP yerel seçimlerde HDP ile ittifak yapacak mı? Açıklama geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.09.2018 14:36 | Son Güncelleme

CHP yerel seçimlerde HDP ile ittifak yapacak mı? Yaklaşan seçimler öncesi herkes bu soruynun yanıtını merak ediyordu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı açıklamada ittifak iddialarını kapıyı kapatarak 'gündemizde yok dedi.

CHP yerel seçimlerde HDP ile ittifak yapacak mı? Açıklama geldi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ün açıklamalarınan öne çıkan satır başları şöyle;

Belediyeciliği biz biliriz, bu nedenle tabanla mutabakatı sağlayacak, en yüksek oyu alacak halkın belediye başkanlarıyla çıkacağız. Gündemimizde ittifak yok.

Yerel seçimlerin millete hizmet seçimleri olduğunu düşünüyoruz. Adaylar konusunda gerekli çalışmaları genel başkan yardımcısı yapıyor, süratle bu yönde ilerliyoruz.

Tüm seçmene hitap edecek halkın adaylarıyla yürüyeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...


PARTNERÖlümden kıl payı kurtuldu! Videosu olay olduÖlümden kıl payı kurtuldu! Videosu olay oldu
CHP'li Kılıç'tan okul servisleriyle ilgili soru önergesiCHP'li Kılıç'tan okul servisleriyle ilgili soru önergesi
Kılıçdaroğlu'ndan 'Yaşar Kemal' gafı! O sözler bakın kimin çıktı...Kılıçdaroğlu'ndan 'Yaşar Kemal' gafı! O sözler bakın kimin çıktı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim yerel seçim ittifak CHP HDP

En Çok Okunan Haberler

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Okuyucu Yorumları 2 yorum
eğer bu doğruysa ben chp lı olarak asla oy vermem chp ye
ATATÜRK PARTİSİ DENİLİYOR. ATATÜRK ÜN KEMİKLERİ SIZLIYOR. TERÖRİSTLER İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYORLAR. BUNLARA OY VEREN SÖZDE ATATÜRKÇÜ AYDIN KESİMİN NE KADAR AYDIN OLDUĞU SORU İŞARETİ. BIRAKIN ARTIK ATATÜRK Ü KULLANMAYI. GERÇİ BAŞKA KULLANACAK NEYİNİZ VAR Kİ.
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan 'Yaşar Kemal' gafı! O sözler bakın kimin çıktı...

Kılıçdaroğlu'ndan 'Yaşar Kemal' gafı! O sözler bakın kimin çıktı...

AK Parti'de parti dışı aday sürprizi!

AK Parti'de parti dışı aday sürprizi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar

Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat

Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat

İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz

İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz

AK Parti tarih verdi! 'Koltuk çantada keklik diye düşünen yanılır'

AK Parti tarih verdi! 'Koltuk çantada keklik diye düşünen yanılır'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.