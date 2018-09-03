CHP yerel seçimlerde HDP ile ittifak yapacak mı? Açıklama geldi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ün açıklamalarınan öne çıkan satır başları şöyle;

Belediyeciliği biz biliriz, bu nedenle tabanla mutabakatı sağlayacak, en yüksek oyu alacak halkın belediye başkanlarıyla çıkacağız. Gündemimizde ittifak yok.

Yerel seçimlerin millete hizmet seçimleri olduğunu düşünüyoruz. Adaylar konusunda gerekli çalışmaları genel başkan yardımcısı yapıyor, süratle bu yönde ilerliyoruz.

Tüm seçmene hitap edecek halkın adaylarıyla yürüyeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...



