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CHP'yi karıştıran Zoom toplantısı sonrası İmamoğlu kararını verdi! Tarih vererek duyurdu: 'Toplumla paylaşacağım'

21.07.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'yi karıştıran Zoom toplantısıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Söz konusu toplantının 'darbe-ihanet' olarak nitelendirilmesine tepki gösteren İmamoğlu, "Biz yanlış bir şey yapmadık" dedi. İmamoğlu, “Bu videoya gerek kalmaksızın bir iki hafta içerisinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım. Elbette ki farklı insanların fikirleriyle olgunlaşıyor” diye konuştu.

CHP'yi karıştıran Zoom toplantısı sonrası İmamoğlu kararını verdi! Tarih vererek duyurdu: 'Toplumla paylaşacağım'

CHP'de 'değişim' talebiyle öne çıkan önemli isimlerin bir araya gelerek Zoom üzerinden yaptıkları toplantının görüntüleri siyasetin bir numaralı gündem maddesi olurken, söz konusu görüntülerle ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz yanlış bir şey yapmadık. Partinin meselelerini partideki insanlarla konuşuruz. Bunun ayıbı yok. Şeffaflıktır bu aslında. Ama dışarıda konuşmuyoruz" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ: "AYIP YANİ"

İmamoğlu söz konusu toplantının “darbe-ihanet” olarak değerlendirilmesine ise tepki gösterirken, şu ifadeleri kullandı;

"Herkesin sorumlulukları var. Ben genel başkanla da dört kez görüşmüşüm. İki kez telefonla konuşmuşum. Yazışmalarımız var. Genel başkanla konuşuyorum bu mevzuları. Genel başkanla konuşan bir insanım ben, başından beri arayışı olan bir insanım. Ayıp yani.

(İhanet ifadesinin kullanılmasına) O cümleyi sarf eden akıl, kendini tarifler. O tarife uyan insanlar vardır ne yazık ki içeride ve dışarıda. Bu her zaman olmuştur. Biliriz o insanları. Ama önemsemeyiz. Gücü kendinde zanneden bu insanların aslında güçsüz kaldıklarını zaman hep ispat etmiştir. 13 yıldır o tarz kelimelerle beni suçlayan insanlarla mücadele ettim. Onun için hiç önemi yok."

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"İZİNİ SÜRÜYORUZ, MUTLAKA HUKUKİ İŞLEM BAŞLATACAĞIZ"

İmamoğlu, görüntülerin sızdırılması hakkında da, “Bildiğim şeyler değil. Ama tabi ki izini sürüyoruz. Elde ettiğimiz bireyler olursa mutlaka hukuki işlem başlatacağız” dedi.

“BİR İKİ HAFTA İÇERİSİNDE TOPLUMLA DÜŞÜNCELERİMİ PAYLAŞACAĞIM”

İmamoğlu, “Bu videoya gerek kalmaksızın bir iki hafta içerisinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım. Elbette ki farklı insanların fikirleriyle olgunlaşıyor” dedi.

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Ekrem İmamoğlu CHP

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