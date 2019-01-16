CHP'de 70 belediye başkan adayı daha belirlendi

CHP'nin şehirlerin belediyelerine değil, yerelden ülkenin huzurunu tesis etmeye aday olduğunu belirten Torun, "Bu bir yerel seçimdir. Bu seçimi genel seçim havasına sokmak istiyorlar. Kendilerine başkan seçimi çıtaları koyuyor, çıtanın altına düşerse meşruiyetleri sarsılır diye kaygıya kapılıyorlar. Yerel seçimi millete referandum gibi sunmaya çalışıyorlar. Milleti 'devletin bekasını isteyenler-istemeyenler' diye bölüyorlar." dedi.

Bugün açıklanan adaylarla toplam 698 adayın açıklanmış olduğunu dile getiren Torun, bunların 16'sının Büyükşehir, 28'inin il belediye başkan adayı olduğunu bildirdi.

Bugün toplam 70 aday daha belirlediklerini ifade eden Torun, "CHP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi için Veysi Aghan, Amasya'da Arife Serpil Saraçoğlu, Bartın'da Mehmet Arslan, Kars'ta Taner Toraman, Kastamonu'da Mustafa Öztürk belediye başkan adayı olarak gösterildi." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi için Veysi Aghan, Amasya'da Arife Serpil Saraçoğlu, Bartın'da Mehmet Arslan, Kars'ta Taner Toraman, Kastamonu'da Mustafa Öztürk belediye başkan adayı olarak gösterildi." dedi.

"AK Parti'liler, memurlar, işçiler, öğrenciler de artık devletin araçlarıyla AK Parti mitinglerine taşınmanın haram olduğunu görüyor. Haramla finanse ettikleri seçimleri helal yönetemezler. Millet bunun farkında. Millet adil ve helal seçim istiyor. Cumhurbaşkanı değil, belediye başkanı seçiyoruz. 'Devletin bekası, Cumhur İttifakı, yüzde 52 çıtası' diyerek esas meselelerimizi gizliyorlar. Hakikati milletten saklıyorlar. Ne kadar saklasalar da millet hakikatin farkına her gün bir kez daha varıyor. Hayat her geçen gün daha pahalı hale geliyor. Bütün toplum kaygı içinde. AK Parti 'doların iniş çıkışlarından, faizlerden' söz ederken, millet 'evine yemek götürememekten, çocuğunu pahalı ve kalitesiz eğitime teslim etmekten, işsiz kalmaktan' söz ediyor. Doların inişi çıkışı, faiz oranları AK Parti'lilerin ve ailelerinin zenginliğini azaltıp çoğaltıyor olabilir ama ekonomik kriz yoksullar için açlık demek, çalışanlar için işsizlik, yoksulluk demek."

Bu süreçte devletin arabaları, uçakları, paraları, salonlarının kullanıldığını ileri süren Torun, şöyle devam etti:

Millet birbirine düşman edilmeden, devletin imkanları kullanılmadan adil ve demokratik bir seçimin yapılması gerektiğini söyleyen Torun, Türkiye'nin, iktidarın toplumu kutuplaştırmasından bunaldığını savundu.

Torun, milletin, ucuz ve sağlıklı bir hayat, hastanesine ucuza ve güven içinde gidebildiği bir şehir, ucuz ve sağlıklı gıdaya erişebilecek çözümler, huzur ve barış istediğini söyledi.

- "İzmir'e yetkili kurullar karar verecek"

CHP'li yerel yöneticilerin, Türkiye'nin en iyileri olduklarını en itibarlı uluslararası zeminlerde kanıtladığını belirten Torun, şöyle konuştu:

"AK Parti bağa, bahçeye, bostana bina diker. Biz, mutlu hayatlar kurarız. AK Parti parkları, yeşil alanları dikenli tellerle, polis barikatlarıyla çevirir. Biz telleri, barikatları kaldırır, buraları gençlere, çocuklara, yaşlılara, kadınlara açarız.

Bu seçimler şu soruyu yanıtlayacak, bütün şehirler Ankara'dan cumhurbaşkanlığından mı yönetilsin yoksa şehirler seçmenlerin seçtiği yönetimlerce mi yönetilsin? Şehirlerde ulaşımı, gıdayı, suyu, hizmetleri nasıl ucuzlatacağımızı mı konuşalım yoksa komşumuza, iş arkadaşımıza, çocuğumuzun okuldaki arkadaşının ailesine neden düşman olmamız gerektiğini mi?"

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Torun, "İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak. Aziz Kocaoğlu İzmir için aday adayı mı?" sorusu üzerine, çalışmalarının devam ettiğini, gelecek PM toplantısında yine belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını söyledi.