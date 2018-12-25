HABER

CHP'den askeri tesisler için kanun teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2018 15:45 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, askeri tesislerin özelleştirilemeyeceğine ilişkin kanun teklifi verdiklerini bildirdi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Başkanlığına, askeri tesislerin özelleştirilemeyeceğine ilişkin kanun teklifi sunduklarını bildirdi.

Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Sakarya Tank Palet Fabrikası işçileriyle dün meydanlarda olduğunu ifade etti.

Sakarya Şeker Fabrikası ve diğer tesislerin özelleştirilmesinin ardından sıranın artık askeri tesislere geldiğini belirten Özkoç, "Askeri tesisler, milli birlik ve beraberliğimizin temelidir. Savunma sanayini satmak, Türkiye'nin geleceğini satmaktır." diye konuştu.

"Fırtına Obüsünü üretmiş, Altay Tankını bin kere daha iyi üretebilecek birikime sahip Tank Palet Fabrikasını, daha fabrikası bile olmayan bir şirkete devrediyorsun." ifadesini kullanan Özkoç, "Peki bu devretme neden satış olarak gerçekleşmiyor? Çünkü alıştırıyorsun. Önce 25 yıllığına tahsis ediyorsun, sonra 25 yıl boyunca sen iktidardan gitsen de senin yandaşın savunmayla ilgili söz sahibi olacak, yani sen söz sahibi olacaksın. Senin yanlışlarını bedelini Türkiye ödemeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu fabrikanın satılmaması için ne yapabiliriz?" diye baktıklarını aktaran Özkoç, CHP'nin üç grup başkanvekilinin imzasıyla, özelleştirme kanununa "askeri tesislerin özelleştirilemeyeceğine" ilişkin bir hüküm eklenmesini öngören kanun tekliflerini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Bunu Türk milleti adına yaptıklarını söyleyen Özkoç, bugün Meclis Başkanı'nı ziyaret edeceğini ve teklifin bir an önce Plan ve Bütçe Komisyonuna getirilmesini isteyeceğini dile getirdi.

Komisyon gündemine alınmaması durumunda, bunu muhalefet partilerinin imzasıyla gerçekleştirebileceklerini anlatan Özkoç, dün Sakarya'da işçilerle beraber yanında İYİ Parti ve MHP'li temsilcilerin de olduğunu belirtti. Özkoç, "Yerliyiz ve milliyiz diyenler komisyonda ellerini kaldıracak. Orada herkes kimin samimi, milli olduğunu görecek. O eller kalkarsa, Türkiye kazanacak. Kim yan çizerse, bundan yan çizmiş olacak." diye konuştu.

Tüm güçleriyle işçinin yanında olacaklarını belirten Özkoç, "İşçiye bütün haklarını verdiler, işçiye 'sizi burada tutacağız' dediler, 'maaşınızı da iki kat artırıyoruz' dediler, CHP olarak yine bu özeleştirmeye yine karşı çıkacağız." dedi.

PARTNERSeksi yılbaşı çamaşırı ile sokağa çıkıp öyle bir yere gitti ki...Seksi yılbaşı çamaşırı ile sokağa çıkıp öyle bir yere gitti ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıtCumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için çok konuşulacak sözlerMetin Akpınar ve Müjdat Gezen için çok konuşulacak sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
askeri tesis Engin Özkoç Özelleştirme teklif

En Çok Okunan Haberler

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu?

2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu?

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Ünlü futbolcu hakkında idam planı! Aykut Demir skandal olaya cevap verdi

Ünlü futbolcu hakkında idam planı! Aykut Demir skandal olaya cevap verdi

Antalya'daki cinsel istismarda kahreden detay!

Antalya'daki cinsel istismarda kahreden detay!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları: İstanbul ve Ankara...

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları: İstanbul ve Ankara...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

Doğu Perinçek'ten sanatçılara 'dokunulmazlık' önerisi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için çok konuşulacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmet İnönü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmet İnönü mesajı

HDP kapatılacak mı? Vatan Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu

HDP kapatılacak mı? Vatan Partisi'nden flaş başvuru

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Meral Akşener'den Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.