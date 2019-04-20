CHP'den belediye başkanlarına yakın takip

BARIŞ GÜNDOĞAN - Yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre 11'i büyükşehir, 10'u il olmak üzere 263 belediye başkanlığı kazanan CHP, 6 aylık periyotlarla belediye başkanlarının performanslarını değerlendirecek.

CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partinin bundan sonraki yol haritasını AA muhabirine anlattı.

"Yeni seçilen belediye başkanlarımız bir mevcut durum değerlendirmesi yapsın, biz de toplantılarla bu sürece takip edeceğiz." diyen Torun, tüm belediye başkanlarının çalışmalarını yakından takip edeceklerini söyledi.

Seyit Torun, "Mutlaka 6 aylık süreçlerde belediye başkanlarımızın performanslarını değerlendireceğiz, sonucu kendileriyle de paylaşacağız. Artık vatandaşlarımızın bize gösterdiği teveccühe layık olabilmek için biz de bütün gücümüzle sorunların çözümüne odaklanacağız. Vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Artık bu anlamda dönem, hizmet dönemidir." diye konuştu.

- 10 temel ilkeyi hepsine göndereceğiz

Genel Merkez olarak belediye başkanları için 10 temel ilke belirlediklerini ifade eden Torun, bu 10 ilke içerisinde ulaşımın dini ve milli bayramlarda ücretsiz olması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlara izin verilmesi, tüm belediyelerde asgari ücretin 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere 2 bin 200 lira olması gibi maddeler bulunduğunu hatırlattı.