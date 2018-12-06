CHP'den emekli maaşlarının artırılması talebi

Emeklilerin krizin bedelini ödemek istemediğinin altını çizen Karabat, "Kriz derinleştikçe faturayı en fazla emekliler ödüyor, enflasyondan, pahalılıktan en fazla emekliler etkileniyor. Bu nedenle emeklilerin haklarının daha fazla gözetilmesi gerekiyor." diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2019 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlandığını, 10 Aralık Pazartesi günü ise Genel Kurulda devam edeceğini anımsatan Karabat, toplumun çeşitli kesimlerinin, bütçede kendilerini görememekten dolayı eleştirileri olduğunu söyledi.

Emeklilerin dinlenmek, tatile gitmek yerine ikinci işte çalışmak zorunda kaldığını öne süren Karabat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun adı olsa olsa vefasızlık olur. Bu vefasızlığın son bulmasını istiyoruz. Emeklilerin kaderi hükümetlerin iki dudağı arasında. Emekliler hak kaybı yaşadılar. Bunun en temel nedeni Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. Bu kanunla emeklilik yaşı yükseldi, aylıkları düşmeye başladı, aynı koşullarda emekli olanlar arasında ücret farklılıkları oldu. Emeklilerin aylıkları yaşam koşullarına uygun hale getirilmeli, alt sınır güncellenmeli. Bir an öne emeklilere sendikal örgütlenme hakkı tanınmalı. 2019 bütçesinde emekli, emekçi, halk yok, emekliye, emekçiye, eğitime, sağlığa bütçe ayrılmalı. Emekli maaşları insani yaşam koşullarına göre artırılmalı, emeklilere milli gelirden pay verilmeli ve intibak yasası çıkarılmalı, sağlıkta yapılan kesintiler kaldırılmalı."

Özgür Karabat, siyasette güvenin yeniden sağlanması, seçim bildirgelerinde verilen sözlerin tutulabilmesi için emeklilikte yaşa takılanlar konusunun çözülmesi gerektiğini kaydetti.

