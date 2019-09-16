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CHP'den "işsizlik rakamlarına" ilişkin değerlendirme

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.09.2019 18:22 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "Üretim yerine rantı, vatandaş yerine yandaşı kollayan, keyfi, kuralsız düzenin sonucu milyonlarca insan, özellikle de gençler işsizliğin pençesinde. Sırf mezun olduktan sonra işsiz kalma korkusu yüzünden okulunu kasıtlı devam ettiren gençler var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, gençlerin işsizliğin pençesinde olduğunu belirterek "Sırf mezun olduktan sonra işsiz kalma korkusu yüzünden okulunu kasıtlı devam ettiren gençler var." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan haziran ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İstatistiklere göre genç işsizliğin bir yılda 5,4 puan arttığını, her dört gençten birisinin işsiz olduğunu kaydeden Erdoğdu, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye şu an slumpflasyon pençesinde. Hem yüksek enflasyon yaşanıyor hem de ekonomik daralma görülüyor. Bunun adı sürünme halidir. Enflasyon ve işsizliğin birlikte değerlendirilmesiyle elde edilen sefalet endeksinde Türkiye yılın ilk aylarında dördüncü sıraya yükselmişti. Slumpflasyon altındaki Türkiye, sefalet endeksinde en tepelerde yer almaya devam ediyor. Üretim yerine rantı, vatandaş yerine yandaşı kollayan keyfi, kuralsız düzenin sonucu milyonlarca insan, özellikle de gençler işsizliğin pençesinde. Sırf mezun olduktan sonra işsiz kalma korkusu yüzünden okulunu kasıtlı devam ettiren gençler var."

İktidarın "her ile üniversite açmakla övündüğünü ancak geçmişte açılmış belli başlı köklü üniversiteler dışında bu üniversitelerin çoğunun diplomalı işsiz biriktirdiğini" savunan Erdoğdu, iş bulanların çoğunun ise branşı ile ilgisiz işlerde çalıştığını belirtti.

Erdoğdu, iktidarın yüksek işsizliği kronikleştirdiğini ileri sürerek bir yıl önce aynı döneme göre inşaatta 493 bin, tarımda 232 bin, toptan ve perakende sektöründe 210 bin, sanayide 119 bin istihdam kaybının yaşandığını kaydetti.

- "İşini kaybedenlere destek sunulmuyor"

İş bulma ümidi olmayanlar, mevsimlik çalışanlar, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar, zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin dahil edildiği geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 19,9 olduğunu belirten Erdoğdu, buna göre Türkiye'de 7 milyon 724 bin işsizin olduğunu ifade etti.

Erdoğdu, işini kaybeden vatandaşlara uygun koşullarda destek sunulmadığını ve ödenek verilmediğini ileri sürerek ocak-temmuz arasında İŞKUR verilerine göre 1 milyon 344 bin 643 vatandaşın işsizlik ödeneğine başvurmasına rağmen, bunların sadece yüzde 47'sinin kabul edildiğine dikkati çekti.

Üreterek zenginleşen, zenginliğini hakça paylaşan bir sosyal devlet kurulmadıkça, işsizliğin artmayı sürdüreceğine işaret eden Erdoğdu, halkın ilk yapılacak genel seçimde bu kötü yönetimin hesabını soracağını öne sürdü.

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CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu Haziran iş gücü istatistikleri TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

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